Vrijdag 30 april Junkyardrace - Het leven van een Junkyardracer - Autoblog.nl

Aanstaande vrijdag kunnen we eindelijk weer van start. Dan zal er weer een Junkyardrace worden verreden op CM.com Circuit Zandvoort!

Door COVID-19 heeft het heel lang geduurd voordat er weer een Junkyardrace georganiseerd kon worden. Aan dat lange wachten komt aanstaande vrijdag een einde. Dan zal alweer de tiende (!) Junkyardrace worden verreden met dit keer de Formule 1 als thema. Team Autoblog is er ook weer bij, met de Alfa Romeo 156 SW Junkyardracer.

Om alvast in de stemming te komen voor de race hebben we een anekdote van een deelnemer. Deze anekdote vertelt het verhaal van de Junkyardracer van Team Beluku. Dit team heeft al 9 van de 10 edities meegedaan. Winnaar van de “Most Heroic fix (JYR IX)”, “Best Theme (JYR VII)” en “Jinx Award (JYR II)” en een 3de plaats in de zevende editie van de JYR.

Het leven van een Junkyardracer

Daar sta je dan. Vermoeid. 60.000 op de teller, maar hoe vaak je die stand hebt gezien is onbekend. In plaatst van je laatste dagen langzaam wegroesten op een verlaten parkeerplaats ben je klaar voor een tweede leven. Een tweede leven als junkyardracer. Je roemruchte carrière begint al na 400 meter test rit. “STOP POLITIE”. Na wat heen en weer zegt de agente ‘veel plezier, wat een leuke auto’.

Voor je debut wordt je opgedoft in’t geel met rode vlammen net als die stoere wagen uit Kill Bill. Je had goede zin, en reed zelfstandig naar ‘t circuit. Helaas waren de jongens nog niet niet echt aan je gewend en kreeg je meteen een klap op je neus. Snel een pleister en wat uitdeuk werk. Gelukkig kan je nog wel starten aan de race, maar naar een half uur rijden geeft je koppeling de geest. Het is voorbij met je debuut. Met weemoed denk je terug aan die tijd dat je door een kapster rond werd gereden. Je hebt in dat half uur meer geleden dan in je hele leven daar voor. Met de ambulance word je uiteindelijk thuis gebracht. Bekomen van de schrik vond je het stiekem toch wel leuk, en vraagt om een reparatie.

Al snel wordt er in Duitsland donor patient Günther gevonden, een perfecte match. Met een nieuw thema krijg je snel een verse lak laag, daar waar de vorige amper droog is. Horror. Geheel in ‘t zwart gekleed verschijn je weer op Zandvoort. Deze keer heb je geen centje pijn, en mag je zelfs nog even in het zand spelen. De eerste volledige 6 uur uitgereden. Voldaan en met goede verhalen keer je weer naar huis.

Voor de volgende race is er weer een nieuw thema Space & Beyond. Hoewel je zelf graag als Buzz Lightyear zou willen gaan kreeg je toch een makeover als de Space Shuttle. Bij nadere inspectie blijk je een lekke schokdemper te hebben dus die wordt nog even snel vervangen. Ook deze race had je geen problemen. Het deelnemersveld begint lekker te groeien. Als kleine puma kan je best aardig meekomen. En rij je weer de volledige 6 uur uit.

Gelukkig is het thema de volgende race hetzelfde. Dus er hoeft niet zoveel te gebeuren. Wel krijg je een nieuw stuk uitlaat waardoor je nog beter gaat klinken. Ook een nieuw aero-pakket is aan de orde. Met goede zin begin je aan de vrije training. Maar dan, bij het uitkomen van de Gerlach verlies je je grip en knalt zo in de muur bij de Hugenholz. Auw. Rustig met opwarmen is het advies. Alle cliches komen weer om de hoek kijken, nog voor de race is begonnen is het al afgelopen. Met je aero-pakket tussen de benen druip je af richting Gelderland. Achteraf bleek het een dag te zijn met heel veel blikschade, ook bij andere teams.

Wat nu? Iemand moet de snelste zijn, voor schade krijg je helaas geen prijs. Gelukkig hebben je baasjes niet het budget van een Formule 1 team dus krijg je een low-budget nieuwe kans. Want hey, stond daar niet nog onze Duitse donor?! Günther? Juist. Verse deur, vers zijschermpje. nieuwe draagarm en je bent weer als vanouds.

Na een geslaagde operatie mag je zelf kiezen welke outfit je aan wil naar ‘t thema feestje van de junkyardrace. Deze keer mag je iets met race auto’s. Je vertelde dat als je later groot bent het liefste een Porsche zou willen zijn. Zo geschiedde. Met je nieuwe pakje was je trots als een pauw, en je zere plekken al snel vergeten. Je kon niet wachten om weer te mogen! Nieuwe spoiler, nieuwe splitter. Vol automatisch positie display. De komende race was voor jou. Inmiddels had je ook gezelschap gekregen van kermit de groene golf. Het junkyardrace virus is ook aanstekelijk. Niet de R waarde van Covid maar toch…

Racedag! Deze editie leek er niet zoveel aan de hand te zijn. Je reed rustig je rondjes en was op weg naar een goede klassering. Je begon wat tegen te stribbelen en had er niet zoveel zin meer in. Eerst zachtjes daarna luider. Totdat je stil kwam te staan en al je (nog resterende) olie er uitgooide. Einde oefening. De diagnose was snel gesteld. Da’s pech krukas lager weg. Günther der deutsche puma to the rescue. Na ruim een jaar verpakt in een zeiltje, in een Twentse sloot te hebben gelegen vonden we het hart van der Günther terug.

Snelle transplantatie wat aero-upgrades en een heuse motivational poster en je bent weer klaar voor de race.

De weg naar de volgende race was saai. Je kreeg een wasbeurt wat verse olie en andere kleine dingen. Het thema was inmiddels veranderd naar Toys for boys and girl. Maar je was recalcitrant en wilde nog in je huidige outfit rond blijven rijden. Vonden je baasjes ook wel leuk. Op Zandvoort aangekomen voor de 8ste editie zie je je racevrienden van closedoorracing met wel een heel gekke dakdecoratie.

De race begint goed maar ergens halverwege krijg je wat last van een bougie. En valt er tijdens het uitdraaien van die bougie tot overmaat van ramp ook nog eens een stukje porselein in de cilinder. Nee he?! Heb jij weer. Niet alleen daar pech maar ook je wiellager links achter maakt wat bijgeluiden.

Na half Amsterdam af te zijn gereden opzoek naar een wiellager hebben we je weer opgelapt en heb je de race uitgereden. Als een krijger.

Junkyard 10 staat voor de deur! Nieuw thema het kan ook niet anders dan dat het F1 zou worden. Het gaat de 9e keer zijn dat je aan de start staat van de Junkyardrace. Door het iets enthousiast vieren van het uitrijden van de vorige editie zijn nieuwe ruit en koplamp nodig. (geen commentaar)

En guess what? je krijgt een tweeling broertje. Je wordt omgetoverd tot een heuse Ford Benetton B188. Zoals je grootvader. F1 neus en spoiler mogen niet ontbreken.

Helaas, dan treft de pandemie ook de Junkyardrace, en word je verstopt onder een zeiltje en mag je gaan wachten op betere tijden. Een paar keer was je dichtbij maar ging het niet door.

En nu, nu mag je weer. Nog een paar nachtjes slapen en je eerste rondjes als F1 auto op ‘t nieuwe circuit van Zandvoort ! Can’t wait. Bedankt te gekke Ford Puma.

Je vrienden van team [BELUKU].