Top 10: de duurste auto's van 2020 - Autoblog.nl

Ook in 2020 waren er nog mensen die hun geld lieten rollen. Op vier wielen.

Het is alweer acht dagen 2021 dus het is de hoogste tijd om de duurste auto’s van 2020 op een rijtje te zetten. Financieel gezien was het misschien geen topjaar voor de meesten, maar mensen die een ettelijke tonnen stukslaan op een auto zijn er natuurlijk altijd. We gaan de duurste exemplaren even langs.

10. Ferrari 812 Superfast

Een Ferrari met een atmosferische V12 kopen? Ook in 2020 kon dat gelukkig nog, want Ferrari heeft de 812 in de prijslijst staan. Je kon deze auto niet alleen kopen, er waren 41 (!) Nederlanders die het ook daadwerkelijk deden in 2020. De duurste 812 Superfast was een blauw exemplaar, die €550.496 gekost heeft.

9. Rolls-Royce Cullinan Black Badge

De Cullinan is de Rolls-Royce onder de SUV’s en de Black Badge-uitvoering is nog net iets imposanter. Afgezien van wat zwarte accenten verschilt een Black Badge weinig van een normale Cullinan, maar je betaalt er natuurlijk wel stevig voor. €567.115 in dit geval.

8. Audi A8 L

Deze plaats is eigenlijk een gedeelde plaats, want het gaat hier om vijf Audi A8’s met opeenvolgende kentekens. Twee daarvan kosten €573.758 en de andere drie €569.250. De reden dat ze vijf keer zo duur zijn als een normale A8 L: het gaat om gepantserde exemplaren.

7. Lamborghini Aventador SVJ

De Aventador staat al heel wat jaartjes in dit soort lijstjes, maar Lamborghini is nog niet klaar met deze auto. De meeste extreme versie is tot nu toe de SVJ, met 770 pk. Een Nederlander betaalde vorig jaar €580.255 voor een exemplaar in de kleur Grigio Telesto (grijs dus).

6. Rolls-Royce Cullinan Black Badge

Op nummer 6 vinden we de duurste SUV van Nederland: een Cullinan Black Badge. De eigenaar heeft nog net iets ijveriger opties aangevinkt dan de eigenaar van de eergenoemde Black Badge, waardoor de prijs uitkwam op €587.169.

5. Ferrari 812 GTS

De duurste Ferrari die je momenteel kunt bestellen is de SF90. Er is alleen nog geen Nederlander geweest die dat gedaan heeft. De op-een-na duurste Ferrari is daarom de 812 GTS. Hoewel de SF90 als een hypercar kwalificeert is het prijsverschil kleiner dan je zou verwachten: de vanafprijs van de 812 GTS ligt met €423.528 maar zo’n €30.000 lager. Dit specifieke exemplaar zal zelfs duurder zijn dan veel SF90’s. Iemand heeft namelijk maar liefst €591.648 betaalt voor een zwarte 812 GTS.

4. Lamborghini Aventador SVJ

De Aventador SVJ is waarschijnlijk de meest opzichtige auto die je op dit moment kunt bestellen. Alsof dat nog niet genoeg is heeft de eigenaar van dit exemplaar hem ook nog eens in het matgeel besteld. Dat geintje kostte hem €600.516

3. Lamborghini Aventador SVJ Roadster

De Aventador is nog altijd erg populair voor een auto van dit kaliber. In 2020 werden er maar liefst twintig op kenteken gezet. Dit blauwe exemplaar is nog iets duurder dan de bovenstaande matgele SVJ, mede vanwege het feit dat het een Roadster is. De eigenaar is daardoor €655.515 armer. De auto werd pas in december op kenteken gezet, dus heel verwonderlijk is het niet dat deze Lambo nog niet gespot is.

2. Rolls-Royce Phantom

De nieuwe Phantom heeft een vanafprijs van €547.495, maar je kunt het natuurlijk zo gek maken als je wilt. Een Nederlander vinkte ruim anderhalve ton aan opties aan en kwam onder streep uit op €706.062. Als de koper er nog één hele kleine optie bij had genomen (ventieldopjes in carrosseriekleur of iets zoiets) was deze donkerblauwe Phantom de duurste geweest.

1. Lamborghini Aventador SVJ Roadster

Dan presenteren we nu de allerduurste nieuwe auto die in 2020 op kenteken werd gezet: een Aventador SVJ Roadster. Ook deze eigenaar is flink losgegaan met opties, want hij was met €706.274 een ton duurder uit dan de eigenaar van de matgele SVJ. Dat komt voornamelijk omdat deze auto langs is geweest bij de Ad Personam-afdeling van Lamborghini. De auto is daar voorzien van een unieke blauw-zwarte kleurstelling. Je moet wat om je te onderscheiden van alle andere Aventadors.

We moeten toch concluderen dat Nederlanders iets terughoudender zijn geweest in 2020. Er waren namelijk geen auto’s die boven de acht ton uitkwamen. Het jaar daarvoor waren er drie auto’s die boven dat bedrag uitkwamen: een Aston Martin Vanquish Zagato Shooting Brake, een McLaren Senna en als klap op de vuurpijl een Bugatti Chiron. In 2020 werd er wel een 918 Spyder op kenteken gezet, maar dat is geen nieuwe auto dus die hebben we buiten beschouwing gelaten.