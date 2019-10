Dit zijn de elektrische binnenstadracers van het moment

Voordelig en compact: voor elektrische stadsauto's is een hoop te zeggen. Wat echter net zo klein is als deze acht auto's is het aanbod.

Wie een elektrische auto wil, is al lang niet meer aangewezen op een grote auto met tegenvallende range en een zeer hoge prijs. De grote auto’s hebben nu dito accu’s en de prijs wordt steeds verder naar beneden gehaald. Daarom kunnen veel bedrijven die techniek vanaf vandaag de dag toepassen op kleine(re) auto’s. Immers, als je de auto neerzet als een stadsauto kun je een hoop kanten op, kijk maar naar benzineauto’s. Ja, een Peugeot 108 of SEAT Mii mist verfijning, de meest luxueuze opties, garantie dat je niet wegwaait op de snelweg, noem het maar op. Maar voor auto erbij of kleine ritjes – met name in de stad – zijn ze perfect. Sterker nog: in binnensteden, waar de vervuiling het meest moet worden teruggedrongen, is een EV-stadsauto gewoon heel slim.

Daarom compileren we voor je vandaag de keuzes voor een elektrische binnenstadvriendelijke auto. De term stadsauto staat open voor interpretatie, wij maken ervan dat ofwel de aanschafprijs of het formaat van de auto vriendelijk is. Meestal staan deze hand in hand. Ook beschikbaarheid kan van verschillende factoren afhangen, ook dat bespreken we wanneer nodig.

Smart

Denk je aan stadsauto, dan denk je aan Smart. Smart is van Mercedes en aangezien die vol inzetten op hun EQ (elektrische) label, is de Smart één van de eerste wapenfeiten. Je kunt de auto in drie vormen krijgen: dicht, cabrio of vierdeurs Forfour. De elektrische range van alle drie de auto’s ligt ergens tussen de 114 en 135 km. Weinig, maar zoals Smart zelf ook al zegt, om een binnenstad in en uit te komen is het meer dan genoeg.

Fiat 500e

De Fiat 500 is een stadsauto, zonder twijfel. Het is wel zo’n trendy-achtige stadsauto waar het ‘sex appeal’ voorrang heeft op de rest. Daarmee is het geen overdreven dure auto en het ziet er beter en leuker uit dan, zeg, een Citroën C1, maar bij die laatste krijg je vier deuren voor een lagere prijs. De Fiat 500e heeft een beetje datzelfde probleem. Het is zonder twijfel één van de meest iconische ontwerpen voor een elektrische auto. De exemplaren in Nederland zijn hier op kenteken gezet voor 35.000 euro per stuk. Dat is veel voor wat je er in harde cijfers voor terugkrijgt. Een actieradius van 140 km op NEDC-basis, de WLTP-cyclus snoept hier nog wat kilometers vanaf.

Wie nu driftig naar de Fiat-website is gesurfd om zich af te vragen of we een grapje maken, zal de 500e niet eens zien staan. Dat komt omdat de auto hier wél ‘officieel’ wordt verkocht door een gecertifieerd bedrijf, maar dat is niet FCA. Die levert de 500e alleen in Californië en Oregon, vanwege de daar geldende regeling dat je als merk alleen auto’s mag verkopen als je minstens één emissieloze auto in je gamma hebt. De Fiat 500e mag dan (in Nederland) en vrij dure stadsauto zijn, door zijn bestaan mag Californië Fiats verkopen. Let wel dat Fiat bezig is met een nieuwe 500e en daarom binnenkort ook officieel in Nederland levert. Pin je dus niet vast op de vorige generatie als je even kan wachten.

VW e-Up!/Skoda CITIGOe-iV/SEAT Mii Electric

Misschien wel de beste deal vinden we bij Volkswagen AG. Je kunt hun stadsdrieling Up!/Citigo/Mii nu ook krijgen zonder uitlaat. Dan krijg je voor ongeveer 25.000 euro een range van zo’n 250 km en kun je niet alleen binnensteden onveilig maken: ook van binnenstad naar binnenstad rijden moet geen probleem zijn in Nederland. Daarmee durven we dit de meest volwassen stadsauto’s te noemen, maar let wel dat het dus goedkoper kan.

BMW i3

De BMW i3 bewijst dat de tijd stilstaat voor sommige auto’s. Net hadden we het nog over de VAG-drieling met hun 250 km range voor 25.000 euro. De BMW i3 doet ongeveer 260 km, maar kost wel vanaf 42.000 euro. In 2014, toen de auto net uitkwam, zou dat een goede deal zijn. Nu is het gewoon vrij duur. Nou is de BMW i3 relatief groot en de afwerking alsook het materiaalgebruik is van een hoger niveau dan de VAGs, maar aangezien de beste range voor het minste geld nu gewoon hetgene is wat men graag wil, is dat lastig. Je kan ook geen BMW’s gaan verkopen met plastic interieurs namelijk.

Renault Twizy

Renault begrijpt het erg goed. Als je een auto enkel en alleen voor de stad gaat gebruiken, dan vind je het vast niet erg om in te leveren op een paar dingen. Zoals zijramen. En een hoge topsnelheid. En luxe en formaat in elke denkbare vorm. Helemaal omdat de twee stoelen achter elkaar in plaats van naast elkaar zitten, kun je de Twizy het beste zien als een soort scooter met vier wielen en een dak. Maar, omdat er een auto-kenteken op moet, is het stiekem juist de goedkoopste elektrische auto die er is. Voor 12.000 euro mag je er eentje meenemen. Oké, een actieradius van 100 km ‘met de wind mee’ is ook niet heel veel, maar goed.

e.GO Life

e.GO? Ja, een nieuw Duits bedrijf wat eens gaat laten zien wat een elektrische stadsauto moet kunnen. Een piepklein autootje met een 20, 40 of 60 kWh grote accu. De ranges zijn daarom niet gigantisch met 100, 113 en 145 km, maar voor een vanafprijs van 16.000 euro mag je niet klagen. De Life wordt in 2020 ook beschikbaar in Nederland en dan is het best een interessante keuze. Het geheel doet wel wat denken aan de G-Wiz, een elektrisch stadsautootje wat het in Londen goed deed vanwege het omzeilen van de congestion charge. Maar goed, die auto stond op een gegeven moment op elke Londense straathoek, dus je kunt je businessmodel op minder succesvolle zaken baseren.

Canta Premium Electric

U kent ze wel, die vreemde, hoge autootjes met wielen ter grootte van een skelter en maar één zitplaats. De oplettende kijker/luisteraar zal dan ook weten dat die autootjes voor een ‘binnenstadmobiel’ een nogal niet-binnenstadvriendelijke uitlaatbrom hebben. Als je dan toch grof geld gaat stukslaan op een vreemd klein autootje, dan wil je ook verder kunnen komen dan de grens van de milieuzones. Daarom kun je in de nieuwe Canta ook een elektromotor krijgen. Het kost 15.250 euro en daarmee is het een directe concurrent voor de Renault Twizy. Alleen is hij wel duurder en heeft hij geen vleugeldeuren.

Citroën e-Mehari

Tsja. Moedig van Citroën om de Mehari-naam op een ietwat soortgelijke auto te plakken. De e-Mehari is net zo simpel en basaal als zijn naamgenoot. Echter, verder zit er niet zoveel sjeu aan het apparaat. Zeker als je je realiseert dat de elektromotor niet zo potent is en de proporties meer doen denken aan een golfkar dan aan de echte Mehari. Bovendien was de echte Mehari een authentieke Citroën, dit is een Bolloré met een Cactus-neus. Goed, genoeg afgezeken, dat is al eens gedaan. Feiten duiden erop dat de auto stiekem voor een stadsauto wel meevalt. 195 km actieradius en een topsnelheid van 110 km/u. En dat voor net geen 20.000 euro. Eén nadeel: je kunt hem in Nederland niet officieel kopen. Dus moet je hem zelf vanuit Frankrijk halen. Zoals deze moedige retrofanaat.