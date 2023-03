NEE!! De elektrische Nissan Skyline GT-R komt eraan

De elektrische Nissan Skyline GT-R komt er aan. Daar zijn we niet heel erg blij mee

Dat de toekomst grotendeels elektrisch is, is vrij duidelijk. Wetgeving, technologische vooruitgang en acceptatie vanuit de markt zorgen ervoor dat het hoogstwaarschijnlijk de standaard is over een jaartje of 10. Dit betekent in principe dat een automerk moet zorgen dat alle auto’s uit de range ook elektrisch zijn.

Met name voor de sportievere modellen zijn we een beetje sceptisch. Een Model 3 rijdt echt prima voor wat het is hoor, maar het heeft niet de beleving, precisie en speelsheid als een Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio of BMW M3. Ja, een EV kan HEEL erg snel, maar bij een sportauto of sportieve auto wil je meer dan alleen snelheid.

Elektrische Nissan Skyline GT-R

Dat de volgende Nissan GT-R geheel elektrisch is, is vrij logisch (maar nog niet zeker overigens). Dat Nissan de vorige generatie R32 Skyline gaat voorzien van een elektromotor, is regelrechte blasfemie. Een van de medewerkers van Nissan die helemaal idolaat is van de Skyline GT-R (alleen daarom werkt hij bij Nissan) opperde om een EV-conversie te doen van een Skyline GT-R.

Natuurlijk kunnen dit soort porjecten altijd wel op goedkeuring rekenen van de hoge bazen bij Nissan en dat was in dit geval niet anders. Project R32 EV werd gestart.

RB26DETT te legendarisch

Nissan heeft al een video de wereld ingestuurd. Hierbij moeten we wel aantekenen dat we de motor nog kunnen horen. De elektromotor(en) vervangen niet een driecilinder turbotor, maar de RB26DETT, een van de mest legendarische verbrandingsmotoren ooit gebouwd. Die ga je toch niet vervangen door een elektromotor.

Volgens de man achtr het project combineert Nissan zo de meest legendarische sportwagen met de techniek van de toekomst. Daar is geen woord van gelogen, maar of het nu een goed idee is…

