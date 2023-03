Stipt verkoopt 43 fabrieksnieuwe peperdure occasions

Deze 43 fabrieksnieuwe peperdure occasions zijn schitterend behandeld met het beste van Ali Express. Die prijzen zijn wel 1 april waardig trouwens.

Iedereen met een klein beetje interesse in auto’s kent de meest beroemde autopoetser van Nederland wel. Het integrale marketingplan van Rick van Stippent van Stipt Polish Point is ongekend goed. Om met Theo Maassen te spreken: Chapeau, chapeau, chapeau!

Hij heeft veel volgers op social media en veel views op YouTube. Daarnaast heeft Stipt een razendpopulaire webshop met producten die niet van Ali Express zijn (of wacht). Die spullen worden dan verkocht via detailers, de karwei én Gamma door heel Nederland.

Fabrieksnieuwe peperdure occasions te koop!

Oh, tot slot ook nog natuurlijk het ‘fabrieksnieuw’ maken van auto’s. Dat heeft hem geen windeieren gelegd. Niet alleen is hij in de financiële positie geweest om een Aventador met 100 km/u op een driebaans weg total loss te rijden, ook heeft hij een behoorlijke collectie aan auto’s. En die collectie (minus de Aventador) staat nu koop! Mochten jullie denken dat ondergetekende jaloers is op de collect: ja, absoluut! Het is een hele gave mix aan auto’s.

De duurste auto: een Huracán van drie jaar oud voor 379.000 euro

Alle auto’s zijn uiteraard helemaal fabrieksnieuw gemaakt en zijn ongetwijfeld erg netjes. Althans, netter dan deze Volvo S40 die Stipt voor 30.000 euro fabrieksnieuw maakte (check hier de foto’s). We vragen ons af of het niet een publiciteitsstunt in plaats dat de auto’s echt te koop staan.

Want we snappen dat er een ‘Stipt’-marge op zit, maar de prijzen zijn erg fors te noemen. In sommige gevallen is het wat de gek ervoor geeft, maar een Toyota Supra voor 125 mille is gekkenwerk, het is namelijk de versie met automaat die echt niemand wil (tenzij ‘ie goedkoop is).

29.950 euro 34.9950 euro 39.950 euro 49.950 euro 84.950 euro 94.950 euro 109.950 euro 84.950 euro

Net zoals de M3 voor 109.950 euro, met de intens slechte en ongewenste SMG. 50 mille voor een Golf R32 (met name de Golf V R32) is ook lef hebben en 38 mille voor een 135 Cabrio uit 2012 is 20 mille te veel.

Keurig ingevet

Aan de andere kant, de auto’s (bijna allemaal import en nét de verkeerde specificatie dus) zullen er absoluut fabrieksnieuw uitzien. Dat dan weer wel. Keurig overgespoten boutjes, ingevette rubbers en andere opgeknapte onderdelen in plaats van gewoon daadwerkelijk nieuw. Geen restoratie, maar transformatie.

Wie alleen 35 mille voor een Astra OPC gaat betalen, moet wel zijn stemrecht ontnomen worden, dan ben je niet fris in de bovenpan. Dat geldt al helemaal voor de Focus 1.6 voor 24.950 euro met 110.000 km op de klok. Er zal vast nog wel ergens een dealer eentje hebben staan met minder op de klok voor de helft van het geld. De goedkoopste is een Peugeotje:

De goedkoopste (en leukste eigenlijk). Een keurige Peugeot 405 voor 5.995

Je kan natuurlijk ook een veel goedkopere auto kopen en die dan fabrieksnieuw maken. Bij Stipt. Dan heb je een win-win situatie. Onder het adagium dat ze beter of je fiets kunnen kletsen dan over je klets fietsen, heeft ‘ie toch weer een gratis artikel van ons. En wij hebben dankzij hem weer een hele hoop clicks.

De advertenties kun je hier bekijken!

Met dank aan Mark voor het tippen!