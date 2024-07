Nee toch: belangrijkste EV van Stellantis loopt vertraging op

De eerste auto’s hadden al rond moeten rijden in Nederland, maar software gooide roet in het eten.

Het gaat momenteel niet helemaal zoals gewenst bij Stellantis. Het megaconcern maakte vorige week hun halfjaarcijfers wereldkundig en daar kwam geen champagne aan te pas. De winst was namelijk gehalveerd ten opzichte van een jaar geleden.

Voor het tweede halfjaar vestigt Stellantis nu de hoop op de nieuwe modellen, maar op dat punt is nu een flinke tegenvaller. Het belangrijkste nieuw model loopt namelijk vertraging op. Dat komt natuurlijk niet zo goed uit.

We hebben het over de Citroën ë-C3. Deze heeft alles in zich om een bestseller te worden. Met een prijskaartje van €23.300 is het namelijk een van de goedkoopste EV’s, terwijl het niet zo’n veredelde brommobiel is als de Dacia Spring.

Wat is de reden voor de vertraging? Het zal je verbazen: software… Deze problemen duiken pas in een laat stadium op, want de introductie was al in oktober. Bij de laatste controles bleken er toch nog software-euvels te zijn. Daardoor konden de leveringen niet zoals gepland in het tweede kwartaal starten.

Wanneer kunnen klanten hun felbegeerde ë-C3 dan wel in ontvangst nemen? Dat zal volgens een woerdvoerder na de zomervakantie zijn. Het gaat dus om een vertraging van enkele maanden. Maar goed, alles beter dan een auto die gewoon op de markt wordt gebracht, inclusief softwareproblemen. Toch Volkswagen?

Via: Bloomberg