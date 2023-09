Stellantis gaat grootste nadeel EV’s aan pakken

Stellantis pakt het grootste nadeel van EV’s aan.

Over elektrische auto’s wordt een hoop geschreven. Ja, ook door ons. Het is inmiddels onderdeel geworden van de autobusiness. Binnenkort is het de standaard en straks zullen de verbrandingsmotoren de uitzondering zijn. De reden is natuurlijk logisch, een EV is vele malen efficiënter dan een auto met plofmotor én je hebt geen directe uitstoot.

Het grootste probleem met de elektrische auto is niet de elektromotor, maar die accu. Een accu heeft een lage energiedichtheid. Ongeveer 15-17 maal kleiner dan benzine. Dus dan mag een EV efficiënt zijn, je hebt een extreem grote en zware accu nodig om een actieradius te halen die enigszins acceptabel te noemen is.

Stellantis pakt grootste nadeel EV’s keihard aan

Stellantis gaat dat grootste nadeel van EV’s keihard aanpakken, zoals Mark Rutte zou zeggen. Dus de auto’s krijgen niet zozeer een betere actieradius, maar een betere accu. Nu kunnen we dat van alle merken wel verwachten. Net als die oude GSM-telefoons en laptops kun je nu langer doen met een kleinere accu. Dat gaat ook gebeuren met EV’s.

Maar Stellantis heeft een grote stap aangekondigd. Ned Curic laat aan Autocar weten dat de accu’s niet ietsje, maar véél lichter gaan worden. Curic is de technische chef van Stellantis en kan het dus weten. Hij opende daar de Mirofori-fabriek in Italië. Daar worden nu de Fiat 500 en bijna alle Maserati’s gebouwd. En vanaf nu is het ook de locatie voor het accu technologie centrum van Stellantis.

Gewicht met 50% naar beneden

Het is de bedoeling dat het gewicht van de accu’s halveert. Dat zal niet binnen een weekje gerealiseerd zijn, maar gaat tot 20230 duren. Stellantis heeft flink geïnvesteerd in een bedrijf genaamd ‘Lytten’. Lytten specialiseert zich in lichtere Lithium Sulphur accu’s. Deze accu’s hebben meer voordelen dan een lager gewicht. Ze zijn minder schadelijk voor het milieu en goedkoper om te produceren. Alleen maar positief nieuws, dus.

Accu’s zijn écht onnoemelijk zwaar. In sommige gevallen 25% van het gewicht afkomstig van de accu! Gewichten van 400 tot 500 kg zijn geen uitzondering. Dan hebben we het niet alleen over mijn zus, maar over de accu’s. Ter referentie: een volle brandstoftank weegt maximaal 100 kg.

Een lichtere accu zorgt voor een lichtere auto. En die zal vervolgens weer efficiënter zijn. Dat niet alleen, ze worden dan ook leuker om te rijden. Want ondanks dat accu’s vaak erg laag geplaatst zijn, voel je dat gewicht zetten in bochten.