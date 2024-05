Althans, dat zegt Stellantis zelf.

Ondergetekende snapt het niet helemaal meer. Bevinden we ons nou in een crisis, gaat het economisch nou juist heel goed, of is het een beetje om het even? Als je de talkshows mag geloven staat de wereld namelijk op het punt in brand te vliegen.

Dat uit zich in hoge benzineprijzen, maar ook in een enorme migratie waardoor er nauwelijks meer huizen te krijgen zijn en er een enorm beroep wordt gedaan op de mankracht in onder meer de zorg en het onderwijs. Allemaal ingrediënten voor een dikke crisis.

Maar Stellantis heeft daar geen last van. Zij verkopen zich de ballen uit de broer. Zeggen ze zelf althans in een ronkend persbericht.

Stellantis verkoopt zich de ballen uit de broek

In het eerste kwartaal zijn er namelijk 4,4% meer auto’s van het concern verkocht. Daarmee komt het totale marktaandeel uit op 18,8%. Oftewel, van iedere 100 auto’s die er verkocht worden, zijn 18,8 van Stellantis.

En dat gaat om zowel elektrische, als ‘gewone’ auto’s. Vooral in Duitsland en Portugal was de groei van het aantal Stellantis-auto’s flink, dat liep in de dubbele cijfers. In alle andere landen -waaronder Nederland- was de groei kleiner, maar die was er wel degelijk.

De auto’s die het meest worden verkocht zijn wel ev’s. Dat gaat namelijk om de Peugeot e-208 en de Fiat 500e. Kleine elektrische auto’s voor een -relatief- bescheiden prijs. Dat slaat blijkbaar aan in Europa. Helaas geldt dat niet voor de Alfa Romeo Giullia. Die verkoopt helaas nog steeds te weinig.

En dat vinden wij jammer. Doe ons daarom een lol en koop er allemaal 1. Gewoon, omdat iedereen daar blij van wordt.