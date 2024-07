Oud vs. nieuw: Audi A6 vs. A6 e-tron

Hoe ziet de gloednieuwe A6 e-tron eruit als we ‘m naast de oude Audi A6 zetten?

Eerder vandaag presenteerde Audi de langverwachte A6 e-tron. Dit was gelukkig geen slap aftreksel van de concept car, maar een – naar onze mening – gelikte hatchback c.q. stationwagen. Wel is het voor Audi-begrippen een behoorlijke revolutie, vergeleken met de vorige A6. Daarom gaan we de auto’s even één op één vergelijken.

We moeten er wel meteen bij zeggen dat de A6 e-tron niet de directe opvolger is van de huidige A6. Althans, niet de enige. Er komt namelijk ook nog een Audi A7, die de A6 met verbrandingsmotor opvolgt. Die auto krijgt waarschijnlijk een meer traditioneel Audi-design, net als de nieuwe A5.

We kunnen eigenlijk ook nog niet spreken van de oude A6, want deze auto is nog hartstikke leverbaar. Dat blijft waarschijnlijk ook zo totdat de oude Audi A7 op het toneel verschijnt. Maar gemakshalve spreken we even van de ‘oude’ A6.

We gaan deze keer niet alle verschillen opnoemen, want dat zijn er simpelweg te veel. Op dat punt laten we de foto’s voor zich spreken. We zullen wel even de afmetingen vergelijken en een paar opvallende zaken benoemen.

Wat de lengte betreft: de A6 e-tron is zowaar iets korter: 4,928 meter in plaats van 4,939 meter. De wielbasis is echter wel toegenomen, van 2,924 meter naar 2,946 meter. Daaruit volgt logischerwijs dat de A6 e-tron minder overhang heeft. Met name de overhang achter is zichtbaar kleiner.

Ook niet onbelangrijk bij een stationwagen: de bagageruimte. Op dat punt hebben we slecht nieuws: de kofferbak van de A6 e-tron Avant is minder ruim, met 502 liter in plaats van 565 liter. Er is nog wel een frunkje, maar daar kun je maar 27 liter in kwijt. In totaal heb je dus alsnog minder bagageruimte.

De A6 e-tron is breder (1,923 meter vs. 1,886 meter) dan de oude A6 en het zal je ook niet verbazen dat ‘ie hoger is (1,527 meter vs. 1,494 meter). Dat 100 kWh-accupakket moet ergens blijven. Audi heeft de extra hoogte wel knap weten te maskeren met de zwarte streep aan de onderkant. Je kunt alsnog zien dat de taillelijn hoger is, maar dit doet niet echt afbreuk aan het design (zoals dat bij de ID.7 wel het geval is).

De meest opvallende designelementen zijn de gespleten koplampen en de achterlichten die met elkaar verbonden zijn, maar dit zagen we ook al bij de Q6 e-tron. De Q6 had overigens nog wel normale deurgrepen, terwijl de A6 e-tron verzonken deurgrepen heeft. Die maakten hun debuut op de nieuwe A5. Tot slot vallen de cameraspiegels op, maar die zijn (gelukkig) optioneel.

In het interieur zijn er ook meer verschillen dan overeenkomsten. Dit interieur komt linea recta uit de Q6 e-tron. Uiteraard is het schermoppervlakte flink toegenomen ten opzichte van de vorige A6. Het scherm voor de passagier en de schermen voor de cameraspiegels zijn overigens wel optioneel.

Dan is nu het woord aan jullie: vinden jullie de nieuwe A6 e-tron geslaagd of hebben jullie toch liever de oude A6? Laat het vooral weten in de reacties!