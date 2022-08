NEE, V8 verdwijnt voor Charger en Challenger!!!

De milieubrigade heeft gewonnen. De V8 verdwijnt voor de Charger en Challenger.

De laatste stuiptrekkingen van de verbrandingsmotor. Zo kun je de strapatsen van Dodge wel noemen. Het merk heeft zichzelf compleet irrelevant gemaakt. De pick-ups gaan onder de merknaam ‘RAM’ en verder bouwen ze voor drie keer verouderde techniek. De Challenger, Charger en Durango zijn de enige modellen die nog in productie zijn.

De Durango is hun meest waardevolle en minst verouderde product. Die auto stamt namelijk uit 2011. De rest is in basis nog ouder. Met aparte kleuren en extreem krachtige V8’s met kinderachtige namen weet Dodge de aandacht op zich te vestigen. En we moeten eerlijk zijn, een Charger Hellcat is gewoon een geweldig product. Het doet precies wat je van een MuscleCar verwacht.

V8 verdwijnt voor Charger en Challenger

Mocht je er nog eentje willen moet je snel zijn, want de dagen ervoor zijn geteld. De V8 verdwijnt namelijk voor de Charger en de Challenger. Dat bevestigd een woordvoerder van Dodge aan het doorgaans uitstekend geïnformeerde Motor1.com.

Dat is opmerkelijk, want de laatste paar maanden gingen er zeer sterke geruchten dat Dodge nog één generatie vast ging houden aan de Hemi V8.

Dat wordt nu weersproken door Dodge. De volgende Charger en Challenger zullen enkel en alleen elektrisch zijn. Zowel de Hemi als het inmiddels antieke platform (LX) zullen uit productie gaan.

Hoe verder?

De huidige Challenger (LC) en Charger (LD) hebben iets aangepaste versie van dat platform. Dat platform was al nooit modern, want een gedeelte van de architectuur is afkomstig van jaren ’90 Mercedessen…

Wanneer de nieuwe modellen komen is niet helemaal duidelijk. Net als bij Chrysler, Fiat, Alfa Romeo, Lancia heeft Dodge een vrij oud en klein modelgamma. Dus het de tijd begint nu te dringen om te zorgen dat het merk nog relevant is voor de toekomst.

