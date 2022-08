Super cool: verlaag je Opel C Kadett als een malle!

Dikke premium onderdelen voor je Opel C Kadett. Hoe hoe cool is dat?

Vroeger was het de standaardauto: de Opel C Kadett. Iedereen had er eentje. De Kadett was er in allerlei soorten en uitvoeringen waardoor er altijd wel een een aansluit bij jouw behoeftes. Dit was nog voordat we met zijn allen premium crossovers met sportpakketten gingen leasen.

Nee, vroeger spaarde je voor een Kadett en die rekende je af met girocheques en je inruil-Kadett. En zo kabbelde het leven aan je voorbij. Tegenwoordig is de Opel Kadett een zeldzaamheid. Net als oude magnetrons, VHS-spelers en de autobiografie van Hilbrand Nawijn is er nauwelijks interesse voor de Opel C Kadett. Gelukkig zijn er uitzonderingen. Niet zozeer voor Nawijn-liefhebbers, maar Kadett-fanatici.

KW voor C-Kadett

Daarom zijn er gelukkig specialisten die spulletjes maken voor de Opel Kadett. In dit geval is het KW Automotive dat fraaie onderdelen heeft voor de C-Kadett. Het betreft de KW Variant 3-schroefset. Dat is een veer-demper combinatie die je bijna helemaal naar wens kunt afstellen.

Het is vrij bijzonder dat een fabrikant van dit soort schroefset zich focust op oude modellen. In veel gevallen is de meeste vraag bij wat jongere modellen. Echter, de meeste mensen die nu een C Kadett hebben zijn absoluut een liefhebber. Die willen dan het beste van het beste voor hun auto en KW staat erg hoog aangeschreven als het gaat om schroefsets.

50 millimeter lager

De KW V3 verlaagt de C Kadett van 24 tot 50 millimeter. Daarnaast kun je de ingaande én uitgaande slag naar smaak afstellen. Zo kun je de rijkwaliteiten van deze Kadett naar een hoger plan tillen. En de looks ook. In dit geval is het oranje Kadettje voorzien van BBS-velgen. Dat is helemaal historisch verantwoord, uiteraard.

Daarnaast is KW nu eigenaar van BBS, dus logisch dat je die twee vaker gecombineerd ziet worden. Is het gratis? Nee, KW schroefset zijn over het algemeen vrij prijzig. Voor een V3-set ben je al gauw 2.300 euro kwijt (check de prijzen even met je leverancier, jonguh). En dan moet het ook nog gemonteerd worden. Maar check dan hoe leuk zo’n C Kadett is!

