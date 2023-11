NEE! Verschrikkelijk ongeval op N11 gebeurd bij Alphen

Er is een verschrikkelijk ongeval gebeurd op de N11 bij Alphen aan de Rijn.

Het is vrijdag. We hebben er een heel erg lange week op zitten. Leuk heet nieuws uit Las Vegas, smeuïge Formule 1-roddels, Jiskefet keerde terug, Ajax won weer een wedstrijd (van het nog slechtere Volendam, maar toch) en Sportschool Dave heeft spijt van zijn deelname aan B&B Vol Liefde.

En over liefde gesproken, de voorliefde voor de BBB van De Telegraaf is ook ineens over. Dus ja, als je dat allemaal mee moet maken in een korte tijd, dien je dat te verwerken.

Verschrikkelijk ongeluk op N11

Dat kan door middel van ‘weekend vieren’. Dat zijn twee dagen waar je even tot jezelf kunt komen. Schoenen uit, filmpje aan en een lekker pilsje erbij om geleden leed te verzachten. Maar dat gaat dus niet voor iedereen lukken, want er is een verschrikkelijk ongeluk gebeurd.

Op de N11 Richting Alphen aan de Rijn heeft zich er namelijk een ernstig ongeval voorgedaan. De hoofdfoto is namelijk geen oude archieffoto, maar van een ongeval dat net heeft plaats gevonden. Het gaat om afgevallen lading uit een vrachtwagen. Normaliter besteden we daar niet al te veel aandacht aan, maar check even WAT er is afgevallen: honderden bierkratjes!

Hertog Jan lekkerder?

Het is nu wachten op de mensen in de comments die gaan zeggen dat ze Hertog Jan veel lekkerder vinden. Dat mag, maar kijk dan hoeveel kratjes bier er zijn afgevallen hoeveel flesjes kapot zijn gegaan. Al dat levenswater is nu weggestroomd naar moedertje natuur, zonder jouw lever te hebben aangetast.

De politie kwam ter plekke om de weg gedeeltelijk af te zetten en het verkeer te begeleiden. Tevens hielpen de agenten mee om de troep op te ruimen. Die jongens hebben wel een afzakkertje verdient, al dan niet een 0,0. In elk geval een prettig weekend gewenst!

Fotocredits: Media TV