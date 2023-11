Pérez: “ik zal zeker de hulp van Max krijgen”

Het houdt niet op, niet vanzelf. Pérez denkt hulp van Max te krijgen.

Dit weekend gaat een heel erg leuke worden. Er is namelijk een sprintrace én een race. Daarna volgen er nog twee races (Las Vegas en Abu Dhabi). Dit betekent dat Lewis Hamilton een serieuze gooi kan doen naar de tweede positie in het wereldkampioenschap voor de coureurs.

Nu is dat in principe niet waarvoor de zevenvoudig wereldkampioen voor aan de start verschijnt. De Mercedes is geen enkele keer de snelste auto geweest dit seizoen en vaak ook niet de tweede snelste. Een combinatie van hard werken, risico’s vermijden en enorm lange stints rijden op constante rondetijden zorgen ervoor dat Lewis Hamilton blijft groeien in het kampioenschap.

Krijgt Pérez hulp van Max?

Dan komt nu de vraag naar boven: gaat Verstappen Sergio Pérez of Lewis Hamilton helpen? Vorig jaar bij de GP van Brazilië in 2022 besloot Verstappen Checo er NIET langs te laten voor een paar extra puntjes. Punten die goed van pas zouden komen. Nu zijn er diverse geluiden te horen. Ten eerste die van Sergio Pérez. Die geeft tijdens de pre-event persconferentie aan dat hij verwacht dat Max Verstappen hem zal helpen.

“We hebben er niet over gesproken, maar ik denk dat als de situatie zich voordat ik zeker de hulp van Max zal krijgen. Sergio Pérez, denkt hulp van Max te krijgen. Echt waar.

Het is vrij logisch dat Red Bull alvast het een en ander heeft besloten over hoe ze te werk gaan. Maar volgens het Britse The Race is het feit dat ze het dus niet besproken meteen de reden dat het niet gaat gebeuren.

Gaat het Pérez wel lukken om te mislukken?

In principe is het vrij eenvoudig: Red Bull heeft beide kampioenschappen binnengehaald. De enige positie die nog niet vast staat is de tweede positie in het wereldkampioenschap. Met drie races en een sprintraces te gaan kan het nog alle kanten opgaan.

Het grote issue is eigenlijk dat het vooral Pérez is dit het moet doen. De RB19 is verreweg de snelste auto van het veld. Stel dat Verstappen de komende drie races nog wint, zal Pérez het alsnog zelf moeten doen. Aangezien hij de afgelopen 5 races niet op het podium eindige en Hamilton wel enkele keren, zal het nog flink spannend worden.

Wat denk jij? Gaat Pérez met hulp van Verstappen nog P2 veilig stellen? Laat het weten, in de comments!