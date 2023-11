Oude Rolls Royce is sterker dan een nieuwe

Met deze oude Rolls-Royce heb je meer power en betrouwbaarheid dan een nieuwe.

Nog voor dat er het internet was, waren er de jaarboeken van de populaire automagazines. Elk jaar publiceerden deze hun autobijbels met daarin alle informatie over alle nieuwe auto’s. Handig, voor als men een nieuwe auto aan het uitzoeken was en voor de kinderen leuk om te zien welke bijzondere auto’s er verkrijgbaar waren. Met name als het ging om de nieuwprijs en de prestaties.

Voor lange tijd stond er bij Rolls-Royce niets van dat. Prijzen, prestaties, motorvermogen: dat deelden de Britten niet. Als je naar de prijs moet vragen, dan kan je ‘m niet betalen. En het motorvermogen werd afgedaan als ‘voldoende’. Iets dat niet helemaal klopte, want stiekem hield het niet heel erg over.

Oude Rolls-Royce

Daar heeft de firma Ringbrothers wat aangedaan. Ondanks dat hun naam doet denken aan broeders op de Nürburgring, is het een Amerikaanse toko (opgericht door de broers Jim en Mike Ring). In veel gevallen behandelen ze Amerikaanse wagens die ze helemaal ombouwen, maar ook voor Japanse of Europese automobielen draaien ze hun handen niet om.

In dit geval hebben ze een wel een zeer ambitieus project afgerond: namelijk een Rolls-Royce Silver Cloud uit 1961. Je weet wel, het jaar van de inauguratie van John F. Kennedy en het jaar dat Mike Hailwood de TT op Isle of Man won.

Ze noemen het project de ‘Paramount’. Het idee was om de ultieme sleeper te creëren. Want Rolls-Royce communiceerde weliswaar niet wat het vermogen was van de V8 destijds, veel zal het niet geweest zijn. In dit geval is er wél een potente motor, namelijk een 6.2 liter LT4 ‘crate engine’ van General Motors.

Deze motor is voorzien van een mechanische compressor en levert 640 pk en 861 Nm. De motor is gekoppeld aan een tientraps automaat en vuurt het vermogen via een koolstofvezel cardanas naar de achterwielen.

Interieur

Wat de prestaties zijn van het apparaat? Geen idee. Dat zeggen de Ringbrothers niet. Wel weten we dat je ongeveer het driedubbele aan vermogen hebt van wat de auto ooit standaard leverde en een véél modernere automaat. De wegligging is aangepast middels een FOX RS SV-schroefset.

Tof detail zijn de velgen. Dat zijn namelijk nieuwe 18 inch wielen die voldoende plaats bieden aan de grotere Bear remmen met klauwen met zes zuigers (die je absoluut nodig hebt), maar ze zien er klassiek uit. Erg gaaf. De kleur heet ‘White as fluff’.

Tenslotte het interieur. Daar is misschien wel het meeste werk verzet. Het donkerrood past geweldig bij het fluff-witte exterieur. De Ringbrothers wilden het interieur opwaarderen, zonder de oorspronkelijke atmosfeer van de auto teniet te doen. Wat ons betreft misse geslaagd!

Wat het project gekost heeft, weten we niet. Wel dat er 3.400 manuur in zit om dit te bouwen. Dus met 50 dollar per uur (lage schatting) zit je al op 170.000 dollar aan arbeid. Tel daarbij nog een keurige Rolls-Royce, upgrades, dikke LT4 V8 en de nodige materialen en je komt uit op een flink bedrag. Maar hey: dat kost een nieuwe Rolls ook!