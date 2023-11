Gigantische ontslagronde VDL Nedcar: toch nog veel banen over?

De gigantische ontslagronde van VDL Nedcar die je wist dat zou komen is hier.

Het gaat niet al te best met VDL Nedcar. De favoriete locatie voor mensen die graag staken hebben is niet meer bon ton voor fabrikanten. De werknemers hebben het (staken) nu dermate vaak gedaan, dat de autofabrikanten er wel een beetje klaar mee zijn. Dat is natuurlijk een zeer populistische en boude uitspraak, maar men wilde graag een potje staken en er zijn voorlopig geen nieuwe fabrikanten die staan te trappelen.

Dit zorgt ervoor dat er een gigantische ontslagronde plaatsvindt bij VDL Nedcar. Op dit moment zijn er zo’n 2500 mensen werkzaam bij Neerlands grote autofabriek. Echter, de productie van Mini’s zal binnenkort stoppen en er is nog steeds geen vervanger gevonden.

Gigantische ontslagronde VDL Nedcar

Dat betekent dat er een enorm aantal mensen naar huis mogen gaan. De gigantische ontslagronde van Nedcar betekent dat meer dan 2.000 mensen op zoek kunnen naar een andere baan, zoals de verwachting was. Dat meldt VDL Nedcar. Dat is al boven de 500 ontslagen die al eerder werden gedaan. Ook nam men al afscheid van 1.000 tijdelijke uitzendkrachten.

In de afgelopen maanden is er maar liefst 9 keer gestaakt om maar een goede ontslagregeling af te dwingen.

Overigens is het natuurlijk wel logisch dat VDL Nedcar de ontslagronde moet doorvoeren: er is immers nauwelijks werk meer. Het wil overigens ook niet zeggen dat alle medewerkers hun baan verliezen.

Doekje voor het bloeden

Nedcar is nog altijd op zoek naar een nieuwe klant om voor te produceren. Om te zorgen dat ze snel een doorstart kunnen maken, blijven er nog mensen in dienst. Het aantal is fors te noemen: 475 banen zullen behouden blijven.

Dat is fiks aantal meer banen dan nodig zijn, voor als er een nieuwe assemblagelijn opgestart dient te worden. Het is dus ook een vriendelijke geste van VDL. Overigens is het niet zo dat ze nul opdrachten hebben. Zo gaat VDL accupakketten maken voor BMW. Het probleem: dat levert slechts tientallen banen op. Daarmee is het het spreekwoordelijke doekje voor het bloeden.