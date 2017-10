NEE! Verstappen verliest derde plaats door straf

Hij stond nog vrolijk te babbelen met Vettel en Hamilton, maar het slechte nieuws was al onderweg...

Na een prachtige inhaalmanoeuvre in de laatste ronde leek Max Verstappen zojuist de derde plaats te pakken in de Grand Prix van Amerika. Met een gebalde vuist kwam hij over de finish. Maar helaas, terwijl Max in de speciale ruimte voor de top-3 glunderend stond te babbelen met Vettel over zijn inhaalmanoeuvre, zagen we onder in beeld opeens de mededeling dat hij een straf heeft gekregen van de wedstrijdleiding.

De wedstrijdleiding oordeelde dat Max de baan verlaten heeft en zich daarmee een voordeel verschafte. Wij hebben daar zo onze bedenkingen over. Ja, Max zocht wel erg nadrukkelijk de binnenkant van de bocht op, maar ging hij echt met vier wielen de baan af? Enfin, iedereen zal daar zijn eigen ideeën over hebben. Kijk deze video nog eens terug en oordeel zelf.

UPDATE 1: Red Bull gaat geen bezwaar indienen bij de wedstrijdleiding, dat zou volgens Christian Horner toch geen zin hebben (video). Het waren dezelfde stewards die deze beslissing namen (de exacte woorden van Max: “een mongool“), net zoals destijds in Mexico. Terwijl men daar had beloofd om de volgende keer ook de coureur te horen, voordat er een definitieve beslissing wordt genomen. De FIA gaat hun eigen gang, zo blijkt maar weer.

UPDATE 2: Nikki Lauda over de penalty: “They shouldn’t intervene in situations like that. Was a normal overtaking move. You can’t be more stupid than that.”

UPDATE 3: De reactie van Max op video, over de gang van zaken.