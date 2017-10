De splinternieuwe 911 T is de lichtste nieuwe 911

Eigenlijk is dit de 911 zoals een 911 hoort te zijn.

Gelukkig zijn er nog altijd automobiele verrassingen. In dit geval is het deze gele Porsche die je op de afbeeldingen ziet. Toen de geruchten rondgingen van een 911 R hoopte ondergetekende dat het een kale 911 Carrera zou zijn. Een back-to-basics 911. Gewoon een Carrera, maar dan zonder alle elektronische ongein en misschien met een paar hardware upgrades. Uiteindelijk werd het gewoon een handgeschakelde 911 GT3 zonder achterspoiler. Dat klinkt wat neerbuigend voor zo’n bijzondere auto, maar aangezien de nieuwe 911 GT3 leverbaar is met dezelfde specs (wel een handbak, maar geen spoiler), klopt het wel. Gelukkig is Porsche de ‘gewone’ 911 purist niet vergeten en is er een puurdere versie van de basis Carrera, de 911 Carrera T.

Wil je een auto sneller maken: voeg extra vermogen toe. Wil je de auto daadwerkelijk beter maken: maak ‘m lichter. Dat hebben ze met de 911 T gedaan. Zo is de achterbank verwijderd en ontbreekt het infotainment systeem, alhoewel beide opties kosteloos geleverd kunnen worden. Een gevalletje ‘patatje met zonder mayonaise’, dus. De geluidsisolatie staat op een lager niveau, mede door het dunnere glas van de achterruit en achterste zijruiten. Alles bij elkaar opgeteld scheelt dat zo’n 20 kilogram ten opzichte van een reguliere 911 Carrera.

Ok, 20 kilogram lijkt eigenlijk vrij weinig. Aan de andere kant, de ‘achterbank’ bij een 911 stelt weinig voor. Heeft deze gewichtsbesparing effect op de prestaties? Ja, alleen niet zoveel. Motorisch is de 911 Carrera T gelijk aan de 911 Carrera. Dus een 3.0 liter zescilinder boxer met twee turbootjes. Het maximum vermogen is 370 pk bij 6.500 tpm. Het maximumkoppel is 450 Nm, al leverbaar vanaf 1.700 tpm. Prima waarden voor een basismotortje.

De 0-100 km/u sprint duurt nu 4,5 seconden met de handgeschakelde versie, dat is een tiende sneller dan de gewone Carrera. Komt dat puur door 20 kilogram minder? Nee, de overbrengingen van de transmissie zijn iets ingekort. Ondanks dat het een relatief basale 911 is, zijn de prestaties best puik te noemen. 0-200 km/u duurt slechts 15,1 seconden. Ga je voor de PDK-transmissie, dan haal je de 100 km/u in 4,2 seconden en de 200 km/u in 14,5 seconden. Beide varianten hebben een topsnelheid van 290 km/u. De PDK-variant is wel zwaarder dan de 911 Carrera T met handbak: precies 20 kg. Verrek, al het voordeel als sneeuw voor de zon verdwenen. Je moet dus de handbak hebben.

Waanzinnig leuk, nóg een nieuwe variant van de 911. Maar waar kunnen we de 911 Carrera T dan aan herkennen? Komt ie. De voorspoiler is iets anders en je krijgt standaard Agaatgrijze ‘Sport Design’-spiegels. Deze kleur komt ook terug in het logo op de achterkant. Porsche rept ook over de verticale spijlen, maar die hebben alle 991’s van ná de facelift. De 911 Carrera T heeft standaard het sportuitlaatsysteem met zwarte eindpijpen, net als de 911 Carrera GTS. Het kleurenpalet voor de 911 Carrera T is eenvoudiger dan bij de 911 Carrera. De standaardkleuren zijn zwart, wit, Indisch rood en Racinggeel, net als bij de gewone 911 Carrera. Er is minder keuze uit metallic kleuren, je kan alleen kiezen uit GT-zilver, diepzwart en Carrerawit. Ook zijn de speciale kleuren Lavaoranje en Miamiblauw leverbaar. 1 tint grijs dus, geen 50. De velgen zijn gewoon de 20″ Carrera S-wielen, maar dan in het titaangrijs gespoten. Dat is wel jammer, de 19″ velgen zouden beter bij dit concept passen.

Leuk allemaal, die uiterlijke verfraaiingen. Als je in zo’n 911 Carrera T zit, merk je dan ook dat het iets bijzonders is? Mwah. Porsche spreekt zelf van een puristisch interieur. Dat klopt ten dele. Ja, je kan de PCM-unit (radio, navigatie etc) weglaten en de achterbank is niet verplicht. Maar dat is slechts 20 kg, dus geen hond die dat weglaat. Kun je beter een tijdje geen toetjes eten en de chips overslaan. Standaard heb je de beschikking over ‘Sport-Tex’ sportstoelen. Optioneel zijn sportkuipen beschikbaar. In die stoelen is een ‘911’-logo gestikt. Je krijgt standaard het kleinere ‘GT’-sportstuurwiel met rijmodus schakelaar. Speciaal voor de 911 Carrera T is de kortere versnellingspook met een schakelpatroon uitgevoerd in rood. Verder zijn er kleine verschillen in de afwerking qua kleuren. Je kan kiezen uit Racinggeel, Indisch Rood en GT-zilver.

Dan de hardware: de 911 Carrera T heeft meer upgrades ten opzichte van een gewone 911 Carrera. De Carrera T staat 10 mm lager dankzij het PASM onderstel. Ook kun je kiezen voor achterwielbesturing, een optie die je niet kunt krijgen op een gewone Carrera. Ook heeft de Carrera T het Sports Chrono pakket, maar dan zonder de stopwatch in het midden. Als klap op de vuurpijl heeft de 911 Carrera T een mechanisch sperdifferentieel.

Je kan de 911 Carrera T per direct bestellen. De 911 Carrera T met handbak kost 149.016 euro. Begrijp je helemaal niets van deze auto dan kies je voor de PDK-automaat, ben je wel iets goedkoper uit. Deze kost namelijk 143.100 euro. Dan een klein beetje context. Een standaard 911 Carrera met handbak kost 124.968 euro (118.700 euro voor de PDK) en een 911 Carrera S kost 143.668 euro (135.500 euro voor de PDK). Je kan de 911 Carrera T per direct bestellen. De eerste exemplaren worden in januari 2018 geleverd.