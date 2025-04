Autoblog Garage: Zo gaat het met de BMW Z4 35i van Nicolas

Korte spoiler; het gaat goed met de BMW Z4 35i van Nicolas. Maar dat was niet gratis…

Ondergetekende is een tevreden mens. Althans, nu. Want wie mij een beetje kent weet dat het op de meest rare momenten kan gaan kriebelen en dan wordt er weer een voor veel te veel geld gerenoveerde auto ingeruild op iets anders. Die daarna weer voor een vermogen moet worden opgeknapt.

Zo gaat het bij mij -helaas- wel vaker. Ik kan er niks aan doen, het is sterker dan mijzelf. Want weet je nog? Ik zei nog niet eens zo heel lang geleden nog dat ik mijn Saab 9-3 Aero cabriolet voorlopig niet weg zou doen. En ik geloof dat er anderhalve maand later een BMW Z4 35i voor in de plaats was gekomen.

Maar voorlopig ben ik tevreden en hou ik de Z4 nog wel even in mijn bezit. En als je straks leest wat ik eraan uit heb gegeven om hem überhaupt weer goed rijdend te krijgen, dan begrijp je me ook wel. Al zou ik hem wíllen inruilen, dan gaat dat simpelweg niet, bij wijze van spreken.

Zo gaat het met de BMW Z4 35i van Nicolas

Maar laten we bij het begin beginnen. In dit artikel kun je lezen hoe ik tot de aanschaf ben overgegaan. Impulsief inderdaad, maar ik heb er nog geen spijt van. Ondanks de fikse reparatie die ik heb laten uitvoeren.

Die was wel nodig ook. En daar schrok ik wel een beetje van. Je mag als koper toch wel uitgaan van het woord van de verkoper. Die gaf schoorvoetend toe dat er iets met de wastegate was -ook alleen maar omdat ik toevallig wist hoe die problemen zich manifesteerden, door middel van een flinke ratel en dat meldde-, maar verder was het ‘een auto in uitmuntende staat’. Van een oud vrouwtje geweest werd zelfs gezegd, serieus waar…

Nou, een uitmuntend goede auto was het dus niet. Verre van zelfs. Alle problemen werden vakkundig verzwegen.

Op z’n zachts gezegd; niet heel netjes. Ik kan hier alinea’s volschrijven, maar de verkoper zelf weet wel wat hij beter had kunnen -en moeten- doen. Soit, het is wat het is, ik zal daar nooit meer een auto kopen en ik hoop dat hij niet meer klanten wegjaagt…

En oh ja, niet alles is de fout van de verkoper… ik had zelf ook weg kunnen lopen. Maar dat heeft dit zwakke stuk vlees niet gedaan. Ondanks mijn toen al gerede twijfels. Mijn fout. Enfin, het heeft me flink wat frustraties -en geld- gekost, maar ik heb nu wel een goede Z4. En daar ging het me uiteindelijk allemaal om.

Wat is er allemaal aan de Z4 gedaan?

En dan is de vraag, wat is er dan allemaal aan die Z4 gedaan dat zoveel heeft gekost? Daar kom ik zo op, eerst even het bedrijf benoemen dat mijn auto zo goed onder handen heeft genomen. Dat is The Engineers Garage in Breukelen.

Een stel specialisten. Liefhebbers en correcte mannen die wél weten hoe je zaken hoort te doen. Waarvan ik vooraf dacht dat ze alleen de M-modellen en andere speciale BMW’s onderhielden, maar je kunt er dus ook prima terecht voor een relatief normale BMW. Aanrader, een verademing vergeleken met het bedrijf waar ik de auto kocht.

Nee, ik krijg niks gesponsord, ik ben gewoon oprecht tevreden over de wijze waarop zij de Z4 onder handen hebben genomen. Ik kreeg updates, foto’s, eventuele extra werkzaamheden werden vooraf gemeld en uiteindelijk ging ik weg met een heerlijk rijdende Z4 35i. Maar wat hebben ze nou gedaan. Daarvoor lijkt het me het slimst om even een foto van de factuur up te loaden. Of eigenlijk, 4 foto’s. Het was me nogal de factuur namelijk…

Inderdaad, ik zei al dat het niet niks was. En dan zijn jullie benieuwd naar de kosten, dat weet ik ook wel. Inclusief arbeid kwam het bedrag uit op ruim 8300 euro. Voor een auto die enkel en alleen iets aan de wastegates moest laten doen… Autsj.

Maar goed, hobby’s kosten geld en ik ben achteraf blij dat ik het heb laten doen. Want hij rijdt nu weer als een nieuwe en met de redelijke aanschafprijs was ik ongeveer net zoveel kwijt als eentje waaraan het werk al was gedaan. Alleen heb ik dat bij deze kunnen volgen. En is alles heel recent vervangen onder garantie. Ik lul het maar recht voor mezelf.

En hoe bevalt dat ding nou, Nico?

En hoe bevalt hij nu? Heel goed. Ik heb sinds hij terugkwam van de reparatie al zeker 2500 kilometer met de Z4 gereden. De Tesla staat een beetje werkloos op het erf te wachten tot het weer kutweer gaat worden. Want ja, het weer zat vreselijk mee voor een cabrio.

De leukste upgrade vind ik eigenlijk de flippers op het stuur. Die zijn nu veranderd in een linkerflipper waarmee je terugschakelt en een rechter waarmee je een versnelling hoger gaat. Dat in combinatie met de dubbelkoppelings 7-traps DCT-bak is gewoon erg grappig. Plofjes bij het terugschakelen en razendsnel een verzet hoger. Is gewoon vreselijk leuk.

Van de zomer gaat de Z4 weer mee op een roadtrip naar Spanje, ik denk dat het in de bergen helemaal een feestje wordt. Daarvan houd ik u vanzelfsprekend op de hoogte. Nu heb ik hem 1 keer meegenomen naar Duitsland, 265 op de teller haalde hij en hij hield nog niet in, qua begrenzer. Maar ik durfde niet meer sneller… Ik word oud. De teller zag er ongeveer zo uit op dat moment. Achteraf geen enkel probleem, geen gekke geurtjes, geen meldingen. Het lijkt erop dat hij goed in elkaar is gezet.

In de toekomst wil ik nog een paar dingen laten aanpakken. Het inlaattraject moet worden gereinigd door middel van het zogeheten Wallnut Blasting. Da’s nu niet gedaan, maar schijnt echt wel verschil te maken.

Verder zijn de velgen me net iets te veel beschadigd, die mogen na de zomer onder handen worden genomen. En dan zoek ik ook nog even naar of een goede spuiter, of een tweedehands voorbumper in goede staat. Daar zitten ook nog wat beschadigingen op. Maar dan is hij wat mij betreft wel af.

Sneller hoeft niet, hem helemaal fabrieksnieuw maken ook niet. Ik ben tevreden. En nou eens kijken hoe lang het duurt voordat ik hem inruil op ‘die ene kans die nooit meer voorbij komt’. Een ‘betaalbare’ Ferrari F355 Spider bijvoorbeeld.

Hou me alsjeblieft weg bij de occasionsites. Bedankt alvast! ;-)