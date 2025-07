Deze dure optie kan je je leven kosten

Als je met je auto in het water terecht komt wens je dat je deze optie nooit had aangevinkt…

Je hoopt het natuurlijk nooit mee te maken, maar het kan natuurlijk wel gebeuren. Je rijdt op een prachtig dijkweggetje, kijkt op je telefoon (foei!), kijkt op en moet uitwijken… PLONS! Auto te water.

Dat gebeurt in Nederland zo’n 800 keer per jaar en daarbij overlijden 50 mensen. Maar hoe moet je nu handelen als je in het water terecht komt en hoe zit dat met elektrische ramen en een elektrische auto. De ANWB nam samen met zusterorganisatie ADAC de proef op de som en liet twee auto’s te water.

Elektrische auto’s

Er is de afgelopen jaren veel veranderd aan de moderne auto. Er zijn steeds meer elektrische auto’s en ramen zijn veelal elektrisch bediend. Water plus elektriciteit is toch kortsluiting? Of valt het allemaal wel mee?

Voor de test gingen er twee auto’s het water in. Allereerst een Seat Exeo ST uit 2009. Een dieselende stationwagon met elektrische ramen en gelaagd glas in de zijruiten. De tweede auto was een elektrische Citroën ëC4 uit 2022. Het batterijpakket van 50 kWh ligt onder de stoelen en zijruiten, net als de achterruit, zijn van gehard glas. De voorruit is van gelaagd glas.

Auto te water, wat te doen?

Er gaan nog wel eens adviezen rond die aanraden te wachten tot de auto volloopt met water en dan pas de auto uit te komen. Niet doen. Dit is eigenlijk ook onlogisch, want je wil zo snel mogelijk jezelf in veiligheid brengen. Uit de test van de ANWB blijkt dat als je wacht tot de auto vol water loopt om dan de portieren open te doen (dat is de redenatie erachter) je drie minuten verder bent. Dan ben je als bestuurder ook al even kopje onder.

Nee, probeer gewoon zo snel mogelijk uit je auto te komen. De meest logische route is via de zijramen. De auto’s uit de test zijn extra lang onder water gehouden en ook na tien minuten bleken bij beide auto’s de elektrische ramen, ruitenwissers en deurvergendeling gewoon nog te werken. Raampje open dus en uitstappen maar.

EV + water = kortsluiting?

Geen kortsluiting op het 12 volt stroomnet in de auto dus. Hoe zit het dan met de elektrische auto van dienst? Ook in het hoogspanningscircuit trad geen kortsluiting op en er werden tijdens deze test geen temperatuurstijgingen waargenomen.

In wezen is er voor de bestuurder dus geen verschil tussen met een EV of in dit geval met een diesel te water raken. Voor de hulpverleners is er wel een verschil, die moeten handelen volgens de veiligheidsinstructies voor gecrashte elektrische auto’s en dus een specialist inschakelen om de hoogspanning af te koppelen en metingen uit te voeren of alles nog altijd veilig is.

Deze dure optie kan je je leven kosten

Heerlijk zo’n comfortabele luxe auto met akoestisch dubbel glas. Deze gelaagde ruiten blijken alleen niet in te slaan met de veiligheidshamers. Op zich top want ook het dievengilde slaat de ruit maar moeilijk in, maar dat kan je wellicht niet zoveel schelen als je in het water ligt met je auto en je eruit wil.

Mochten die elektrische ramen het niet meer doen dan is het belangrijk dat je als eigenaar weet of en welke zijruiten er van gelaagd glas zijn. Heb je gelaagde zijruiten dan moet je eruit via de achterruit. De voorruit is altijd van gelaagd glas en is nooit de uitweg.

Gehard veiligheidsglas is wel goed in te slaan. Sla dan wel met de veiligheidshamer in de hoek van de ruit, dan breekt het glas met snelst. Sla je midden in de ruit dan wordt de energie van de klap volledig geabsorbeerd.

Adviezen van de ANWB en de ADAC

Na dit onderzoek hebben de consumentenclubs nog wel een paar adviezen voor wetgevers en autofabrikanten. Zo lijkt het de clubs een moetje dat het voor mensen meteen duidelijk is of een auto gelaagde zijruiten heeft. Bijvoorbeeld met een label of iets dergelijks.

Is een auto voorzien van gelaagde zijruiten dan vindt de ANWB dat de elektrische raambediening het nog minimaal tien minuten onder water moet doen. Anders moet er een alternatieve manier beschikbaar zijn om de ramen te openen. Dit zou onderdeel moeten zijn van het Euro NCAP testprotocol.

Een andere aanbeveling is dat zijruiten bij het te water raken van een auto gewoon automatisch open zouden moeten gaan. Sterker nog, het liefst zouden beide clubs dit expliciet terug willen zien in wetgeving, net als dat ramen het nog tien minuten moeten blijven doen.

Help! Ik lig in het water, wat nu?

Dan nog even voor de bezorgde automobilist zelf. Wat moet je nu precies doen als je in het water terecht komt? Nou punt 1 is: zo snel mogelijk eruit. Elke seconde telt. Een auto te water zinkt meestal langzaam. De voorkant, zeker bij een auto met een motor, die weegt, eerst.

De deuren zullen moeilijk of niet te openen zijn door de druk van het water, maar de ramen blijven het nog wel even doen. Dus snel handelen! Niet wachten, maar zo snel mogelijk eruit.

Gordel losmaken, of doorsnijden met het mesje van de veiligheidshamer, ramen open maken, al dan niet met de veiligheidshamer en zo snel mogelijk eruit. Heb je de optie van gelaagd glas aangevinkt? Ga dan door de achterruit als je raambediening niet meer werkt.