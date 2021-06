Negatieve foto houdt motivatie Valtteri Bottas hoog - Autoblog.nl

Misschien wel de foto uit het verhaal

Valtteri Bottas heeft een ‘negatieve foto’ op het opstartscherm van zijn computer. Door daarnaar te kijken houdt hij zijn motivatie hoog. Was een tipje van zijn teambaas…

Laten we eens beginnen om de prestaties van Valtteri Bottas van dit jaar even op te rakelen. Want die zijn niet bepaald goed te noemen. Na vijf races staat de Flying Fin op een teleurstellende vierde plaats in het kampioenschap.

Niet alleen staat hij inmiddels 58 punten achter op klassementsleider Max Verstappen, ook moet hij Lewis Hamilton en Lando Norris voor zich dulden. Toch best een dingetje, voor een coureur van Mercedes. En het is niet voor het eerst dat Bottas teleurstelt.

Een foto die je een vervelend gevoel geeft

Hoe hou je jezelf dan een beetje gemotiveerd, zul je je wellicht afvragen. Nou, daar weet Bottas wel iets op. Kijk gewoon elke dag naar een foto die je pislink maakt en je motivatie om het wél goed te doen, stijgt naar grote hoogten.

Was overigens geen idee van Valtteri zelf hoor, zijn teambaas Toto Wolff kwam met dat idee op de proppen. Die liet aan Motosport.com weten dat hij zelf al jaren twee foto’s bij zich draagt waar hij foxwild van wordt.

Overigens hebben de gezichten op die kiekjes niks met de Formule 1 te maken, het gaat om mensen met wie Wolff zaken heeft gedaan. En die hoogstwaarschijnlijk niet zo goed zijn afgelopen. Voor Toto dan.

Wolff zegt dat hij bij heel veel van zijn collega’s zulke foto’s ziet en daar wordt hij dan weer hartstikke blij van. Hij noemt het ‘het opbouwen van rivaliteit’ en dat is volgens hem een krachtig psychologisch wapen.

Valtteri Bottas heeft dus nu ook zo’n foto bij de hand

Sterker, Valtteri heeft maar liefst twee negatieve foto’s. Want als er bij iemand wel wat extra rivaliteit kan worden opgebouwd, is het bij hem. Maar wie staan er dan op die foto’s, zul je je afvragen.

En da’s een beetje jammer, Bottas wil niet zeggen tegen welke koppen hij aan zit te kijken om hem op te peppen. Wel laat hij weten dat het in elk geval niet om Max of Lewis gaat.

George Russel

Misschien is het leuk om samen een beetje te brainstormen over wie er dan wél op de foto’s staan. Ik denk dat collega @jaapiyo met de door hem geshopte foto bovenaan dit artikel best een kans maakt.

Inderdaad, mijn 2 centen; ik denk dat Vallteri Bottas heel kwaad wordt van de kop van George Russel. Lijkt me duidelijk waarom… Een foto van wie of wat denken jullie dat Bottas gebruikt om zijn motivatie hoog te houden?

