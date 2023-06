Welke station occasion wil jij voor Vaderdag?

We hebben op Marktplaats een paar dikke stationwagens uitgezocht, voor vaders die zichzelf ook wat gunnen.

Als je eenmaal een gezin hebt gesticht ben je genoodzaakt een praktische auto te kopen. Praktisch is meestal het tegenovergestelde van leuk, maar we hebben goed nieuws: er bestaan auto’s die zowel leuk als praktisch zijn. En nog betaalbaar ook.

Ter gelegenheid van Vaderdag hebben we daarom Marktplaats weer eens afgestruind, op zoek naar een dikke station. De RS6’en en C 63 AMG’s laten we daarbij even achterwege. We houden het bij stationwagens die bereikbaar zijn voor de gewone huisvader en toch heel leuk zijn.

€7.945 – 159.876 km

Je hebt al voor ruim onder de 10 mille een bijzondere stationwagen. Een Mondeo ST220 zie je namelijk niet iedere dag. In het zilver valt ‘ie niet gigantisch op, maar de bumpers, uitlaten en de fraaie 18 inch velgen verraden dit dit geen huis-tuin-en-keuken-Mondeo is. Onder de motorkap schuilt een dikke V6 met 220 226 pk. Dit exemplaar is uitgevoerd met een rood interieur (altijd goed) en heeft een kleine 160.000 km op de klok.

€16.999 – 233.839

Een Passat is niet meer in trek tegenwoordig, laat staan een Passat met een dikke motor. In 2008 was dat nog anders, toen leverde Volkswagen de Passat gewoon met een 299 pk sterke VR6. Daarmee heb je niet alleen een vlotte station, maar ook eentje met een hele lekkere soundtrack.

Bieden – 179.889 km

De Insignia OPC is nog helemaal zo oud, maar toch was dit een ander tijdperk voor Opel. Inmiddels bestaat het model én de hele OPC-afdeling niet meer. In tegenstelling tot de auto’s hierboven is deze Insignia OPC uitgevoerd in een lekker knallend kleurtje. Dat mag ook best op een auto met 325 pk en 400 Nm koppel.

€17.500 – 129.124 km

Nou vooruit dan, we doen er ook nog een Volvo bij: de eerste generatie V70R, wat natuurlijk een doorontwikkeling was van de 850 R. Dit prachtige exemplaar is uitgevoerd in Coral Red en heeft 129.124 km op de teller staan. Doe het nog maar even rustig aan, want deze V70 moet eigenlijk nog ingereden worden.

€10.500 – 279.068 km

De Subaru Impreza WRX Wagon is niet de meest praktische stationwagen, maar wel een van de coolste. Deze occasion konden we dus niet onvermeld laten. Dit exermplaar is extra bijzonder, want aangepakt door Prodrive. Zij hebben ervoor gezorgd dat de boxermotor 270 pk en 420 Nm koppel levert. Er staan wel veel kilometers op en het stuur zit aan de verkeerde kant, maar dat mag de pret niet drukken. Met deze stationwagen heb je écht iets bijzonders.

Welke van deze vijf occasions zie jij wel zitten als Vaderdagscadeautje aan jezelf? Laat het vooral weten in de reacties!