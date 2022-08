Nieuwe E-Klasse W214 gesnapt op de openbare weg

De nieuwe E-Klasse van de W214-generatie is op de gevoelige plaat vastgelegd.

Ondanks dat de huidige model niet heel erg verouderd is, acht Mercedes-Benz het alweer tijd voor een nieuwe E-Klasse. De E-segment-sedan is al jarenlang een belangrijke pijler voor het merk uit Stuttgart. Logisch dus dat Mercedes het op safe gaat spelen met de nieuwe generatie.

De nieuwe generatie Mercedes-Benz E-Klasse rijdt nu al zijn testrondjes. Autobloglezer Soloiman kwam er eentje tegen en zijn vrouw Naima legde de auto meteen vast op de gevoelige plaat. Kijk, dat is nog eens teamwork, waarvoor dank!

Dan gaan we verder met de nieuwe E. We beginnen met de modelcode: dat wordt de W214. Klinkt plausibel, de huidige is de W213.

Twee paarden

Op dit moment is Mercedes op twee paarden aan het wennen. Er is namelijk sinds kort een Mercedes-Benz EQE, een elektrische E-segment sedan. Die auto is heel erg vooruitstrevend met een EV-only platform en futuristische styling. De W214 zal meer op de traditionele koper gericht zijn.

Qua carrosserievarianten gaat Mercedes flink snijden in het programma. De huidige E-Klasse is er als sedan, stationwagon, coupé en cabriolet. Die laatste twee komen te vervallen, net als bij de C-klasse het geval is.

Al deze modellen worden opgevolgd door de CLE die volgens het CLK-principe in de markt gezet worden. Dat betekent C-Klasse techniek met E-Klasse luxe en styling.

Techniek nieuwe E-Klasse W214

Over techniek gesproken. Omdat Mercedes-Benz al flink heeft geïnvesteerd in een EQE, gaan ze dat niet nog een keer doen met de E-Klasse. De W214 staat dan ook op hetzelfde platform als de W213.

Logisch, er komt een ban aan op verbrandingsmotoren, dus een compleet nieuw platform voor auto’s met een verbrandingsmotoren ontwikkelen is veel te kostbaar.

Over de motoren zijn er een paar zekerheden en een paar vraagtekens. Onderaan het gamma kun je ervan uitgaan dat het gamma van de Mercedes-Benz C-Klasse overgenomen wordt. Dus diverse viercilinders en plug-in hybrides.

Daarboven wordt het een beetje onduidelijk. Sommige bronnen denken dat de zes-in-lijn terug zal keren voor de snellere varianten. Autocar heeft laatst echter bevestigd dat zelfs de nieuwe E63 AMG een viercilinder (met elektromotor) zal krijgen. De tijd zal het uitwijzen. De nieuwe E-Klasse W214 staat gepland voor 2023.

Meer lezen? Alle E-Klasse AMG’s op een rijtje, van E36 tot E63!

Met dank aan Soloiman en Naima voor de foto’s! Ben jij dan ook iets interessants tegengekomen? Dan ben je van harte welkom om de foto’s te uploaden op Autoblog Spots!