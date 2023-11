Renault heeft een nieuw merk, maar wat is het?

We gaan dit logo en deze naam van het nieuwe bedrijf van Renault niet achterop auto’s zien, wat is Renault dan van plan?

Verwarring alom op deze regenachtige ochtend. Renault brengt namelijk het nieuws naar buiten dat ze een ‘nieuw merk’ hebben. Voordat je nu gaat denken dat Renault een Cupra’tje gaat doen, het gaat om een partner om elektrische auto’s op de markt te brengen. Dit gebeurt gewoon onder de naam Renault en de naam en logo van het nieuwe bedrijf kun je dus eigenlijk direct weer vergeten. Huh?

Ampere

Voor we te hard van stapel lopen: laten we even bij het begin beginnen. Het gaat om het merk Ampere. Of merk, bedrijf is een beter woord. Dit bedrijf gaat namelijk hun expertise inzetten om Renault te helpen met hun EV-offensief. De plannen van Renault gaan dus door zoals we ze nu kennen, maar dan met nieuwe technologie voor een betere prijs. De hele aankondiging van Ampere is gigantisch, dus we halen even de krenten uit de pap.

Gewoon Renault

Ampere is een op 1 november vastgesteld bedrijf met Renault als grootste speler erachter. Ampere gaat Renault, Alpine maar ook Nissan en Mitsubishi helpen met een EV-strategie. Wel is het dus een bedrijf achter de schermen en blijven de auto’s gewoon zoals je ze verwacht. De Mégane en Scenic E-Tech, Renault 4 en 5 EV, een mysterieuze auto genaamd Legend en nog twee aan te kondigen voertuigen worden dus Renaults, maar dan met de expertise van Ampere. Belangrijke punten volgens Ampere zijn bijvoorbeeld:

Ampere richt zich volledig op het aanpakken van de belangrijkste uitdagingen van de transformatie van de automotive industrie: nul-emissie en softwareontwikkeling;

Robuuste troeven waarvoor het merendeel van de investeringen al is gedaan: EV-native platforms, industrieel ecosysteem (EV- en softwarewaardeketens en productievoetafdruk) en een aantrekkelijk productassortiment.

40% kostenreductie

Eén van de doelen van Ampere is een flinke kostenreductie voor EV’s. Het ultieme doel is om EV’s aan te kunnen bieden voor hetzelfde of minder geld als een ICE. Hier is al een stappenplan voor en concreet zegt Ampere dat de opvolger van de Mégane E-Tech voor 40 procent minder kosten kan zorgen. Als dat eenzelfde daling in de nieuwprijs betekent, heb je het over een elektrische Mégane van iets meer dan 20.000 euro.

Qualcomm

Zoals het lijkt kan Ampere samengevat worden als het innovatie-lab van Renault. Ze gaan zich bijvoorbeeld ook richten op de software in het interieur van de auto’s. Zo is OpenR Link al een systeem van Ampere, maar wordt er samengewerkt met onder meer Qualcomm en Google voor de software die in het interieur komt.

Geld

Na een heel epos over hoe Ampere nu al een gigantische speler op de markt is, moet ook nog even benadrukt worden dat Renault Ampere in 2024 op de beurs wil hebben. Tegen 2031 moet Ampere verantwoordelijk zijn voor 1 miljoen verkochte auto’s in 2031. Tegen 2025 wordt een omzet van 10 miljard(!) euro beoogd, terwijl in 2031 dat getal al naar 25 miljard getild moet worden. Renault is de grootste investeerder, maar Nissan en Mitsubishi steken ook 800 miljoen euro in Ampere. Qualcomm overweegt ook geld te schieten.

Kortom: een nieuw bedrijf dat niet in de spotlights treedt, maar wel erg belangrijk gaat zijn voor Renault en het streven naar betaalbare EV’s. Nu is het allemaal nog wat vage en wellicht optimistisch gegooi met termen, maar het klinkt veelbelovend.