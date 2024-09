Neppe autohandelaar deed zich voor als miljonair met Porsches en Maserati

De rechtbank in Den Haag heeft een oplichter veroordeeld die mensen belazerde met zijn niet-bestaande autohandel.

Je staat er soms versteld van wat oplichters allemaal voor elkaar kunnen krijgen met een vlotte babbel. Niet alleen Leonardo DiCaprio in Catch Me If You Can, maar ook in het echte leven. En ook in Nederland.

De rechtbank in Den Haag heeft nu een oplichter veroordeeld die onder andere mensen oplichtte door auto’s te ‘verkopen’ en vervolgens niet te leveren. Hij is nu veroordeeld voor het belazeren van 13 slachtoffers.

Audi uit Dubai

Een vrouwelijk slachtoffer dacht bijvoorbeeld via hem een Audi A4 Avant te kopen, die uit Dubai zou komen. Zij deed een aanbetaling van €11.000, maar de auto werd niet geleverd. De oplichter zei geldproblemen te hebben en vroeg (in ruil voor korting) nog een aanbetaling van €8.000. Vervolgens kwam er ieder keer een nieuwe smoes om de auto niet te leveren, tot aan een overleden dochter toe. En die Audi is er nooit gekomen.

Porsches

Dit is nog een redelijk simpele manier van oplichten, bij een ander slachtoffer was het nog iets omslachtiger. De oplichter deed zich voor als iemand met een succesvolle handel in tuinmeubilair. Om te laten zien hoe succesvol hij wel niet was, deed hij alsof hij meerdere Porsches wilde kopen via een bedrijf in Nootdorp. Er was zelfs een koopcontract getekend voor een 997 Turbo.

Op deze manier wist de oplichter het vertrouwen te winnen van een ander slachtoffer, die dacht dat hij te maken had met een succesvolle ondernemer. Hij wist het slachtoffer zo ver te krijgen om meermaals geldbedragen over te maken, wat uiteindelijk opliep tot meer dan een ton.

Auto cadeau

De oplichter beloofde dat de ‘investeerder’ zijn geld dubbel en dwars terug zou zien. Tijdens een gezamenlijke trip naar buitenland gingen ze ook langs bij een autobedrijf, waarbij de oplichter doodleuk meerdere auto’s bestelde. Een daarvan zou hij cadeau geven aan het slachtoffer. Je raadt het al: de auto’s werden nooit betaald en van dat cadeau kwam dus niks terecht.

In totaal heeft de oplichter minstens 13 mensen geld afhandig gemaakt. Meestal ging hebben daarbij om geld voor auto’s uit Dubai, die vervolgens nooit kwamen. Bij een van de slachtoffers kwam hij ook voorrijden in een Maserati, om te laten zien wat een succesvolle zakenman hij wel niet was.

Rechtbank

Je voelt natuurlijk wel aan dat je zulke fratsen niet eindeloos kunt volhouden. Als je lang genoeg een auto niet levert stapt er op een gegeven moment toch iemand naar de politie. Zodoende zat de oplichter nu dan toch in de rechtbank. De rechter komt uit op een totale schade van €316.485, waarvan de oplichter na aftrek van gemaakte kosten €279.088 moet betalen.

Via: Quote