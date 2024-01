Elektrische Maserati Quattroporte uitgesteld

De volledig elektrische Maserati Quattroporte komt voorlopig niet.

De komende jaren maakt Maserati de transitie naar volledig elektrisch. De GranTurismo Folgore is de eerste EV van het Italiaanse luxemerk. Later volgt er een Grecale Folgore en ook een volledig elektrische Maserati Quattroporte staat op de agenda. Met die laatste is iets aan de hand.

Vertraging

Vermoedelijk gaat Maserati het niet voor elkaar krijgen om de Quattroporte Folgore volgend jaar te lanceren. Tegenover Autocar zegt het merk dat de productieplannen in de ijskast zijn gezet. Leveranciers en partners die betrokken zijn bij de ontwikkeling van de EV worden op de hoogte gehouden, aldus Maserati.

Als reden zegt Maserati geen risico’s te willen nemen met de performance van de elektrische Quattroporte. Wat dit precies heeft te betekenen is niet bekend, maar het is in elk geval duidelijk dat Maserati geen half afgemaakt product wil lanceren. Denk aan plotseling minder pk’s tot je beschikbaarheid omdat het accupakket te warm is geworden en dat soort taferelen. Je kunt immers maar één keer een goede indruk maken.

Lagere ontwikkelingskosten

Naast uitdagingen met betrekking tot de ontwikkeling van de EV, zouden gesprekken met leveranciers over kosten ook een reden zijn voor de vertraging. Stellantis zou de kosten met 6% naar beleenden willen brengen, leveranciers moeten dan wel akkoord gaan met het voorstel.

De elektrische Maserati Quattroporte zou in eerste instantie in de zomer van 2025 moeten verschijnen. Dat gaat het merk niet redden. De verwachting is dat de EV op z’n vroegst eind 2025 komt, als Maserati het voor elkaar weet te krijgen.

Een kink in de kabel voor de ontwikkeling van de zevende generatie Quattroporte. Juist omdat Maserati wil concurreren met de Taycan. terwijl Porsche wel zijn zaakjes op orde heeft. Ach, zo heb je in elk geval nog wat langer de kans om het uitgaande model met V8 te kopen.