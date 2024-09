Dit kwamen jullie tegen op vakantie (deel 3)

Jullie hebben de beste vakantiespots voor het laatst bewaard, want dit deel zit vol met topspots. En we maken de winnaars bekend!

Zoals beloofd hadden jullie nog een laatste deel met vakantiespots te goed. Waar films vaak met ieder deel slechter worden is hier het tegenovergestelde het geval. In dit derde deel zitten namelijk nog een aantal rasechte topspots. Tevens maken we de winnaar(s) bekend van de BMW Power Slide Training. Maar eerst gaan we de spots bekijken.

We beginnen meteen met een echte exoot: een Mitsuoka Himiko. Die kwam @cooperd tegen in het thuisland van Mitsuoka, namelijk Japan. De basis van deze auto is overigens helemaal niet zo exotisch, want onder het Morgan-esque koetswerk gaat een MX-5 NC schuil.

Autoblog-lezer @ericc trad voor zijn vakantie ook buiten de grenzen van Europa. Hij was in Vancouver te vinden, waar hij de nieuwe V12 Vantage Roadster tegenkwam. Dit exemplaar is uitgevoerd in donkergroen, een kleur waarmee je nooit fout kunt gaan op een Aston Martin.

@denniyo hoefde zijn hotel in Maranello niet eens te verlaten om van alles te spotten. De hoteleigenaar bleek namelijk een hele collectie te hebben (waaronder een 599 GTO) en de bezoekers brachten ook leuk spul mee. Een Lamborghini Diablo Roadster bijvoorbeeld. Als je even doorklikt naar de spot zie je dat deze auto ook een heel bijzonder interieur heeft, volledig uitgevoerd in wit met blauw.

Het lijkt erop dat @chrisc een hele leuke vakantie had. Hij heeft deze 993 Turbo namelijk niet zomaar gespot in Zwitserland, hij mocht er mee rijden. En zijn eigen vervoer naar Zwitserland was een hele fraaie Pagode, wat natuurlijk ook niet te versmaden is.

@spotcrewda had in Monaco een primeur te pakken, namelijk de eerste W16 Mistral die we op de openbare weg zien. Als je het overzicht bij Bugatti een beetje kwijt bent: de Mistral is de laatste variant van de Chiron, en de enige met een open dak. Dit exemplaar is uitgevoerd in blauw carbon, wat heel fraai oogt in de mediterrane zon.

@erwin11 viel met zijn neus in de boter tijdens zijn vakantie in Zuid-Frankrijk. Hij spotte namelijk een megacombo, met onder meer twee AC Cobra’s, een Porsche 550 Spyder, een 356, een Jaguar E-Type en meer. Dat is natuurlijk smullen geblazen voor de klassiekerliefhebber. En laat Erwin dat nou net zijn.

Een SLR tegenkomen tijdens je vakantie is altijd leuk, maar als ‘ie een kleurtje heeft heb je pas echt een topspot te pakken. @robertvh stuitte in Oostenrijk op een groen exemplaar. Het is een wrap (de originele kleur is zwart), maar alsnog heel gaaf om te zien.

@sizedoesmatter had het geluk om een van de fraaiste auto’s ooit te aanschouwen tijdens zijn vakantie: een Ferrari 275 GTB. Ook nog eens uitgevoerd in een schitterende donkerrode kleur. Op de trailer stonden verder nog een Huracán Avio en een Brabus G63 AMG, maar de 275 GTB stal toch echt de show.

Het lijkt een Aston Martin, maar dat is het niet. @erwin11 spotte in Monaco een heuse David Brown Speedback GT. Dit is een moderne interpretatie van de DB5/DB6, op basis van een Jaguar XK. Er zouden er 100 van gebouwd worden, maar waarschijnlijk is deze auto nog veel zeldzamer dan dat.

Last but not least: een heuse Lamborghini Centenario Roadster. Een absolute topspot, want hier zijn er maar 20 van gemaakt. Bovendien is dit de enige gele ter wereld. @evandaalen (beter bekend als Edvar van Daalen) wist deze auto te spotten in Annecy. Daar wordt deze eigenaar regelmatig gesignaleerd in één van zijn vele exclusieve speeltjes.

Oké, nog eentje dan. @evandaalen spotte naast de Centenario ook nog een McLaren P1. Die kunnen we jullie natuurlijk niet onthouden, want dit is met een oplage van 375 stuks de zeldzaamste auto van de Holy Trinity. Edvar kwam dit exemplaar tegen in Genève.

Winnaars

Dan is nu het moment aangebroken om de winnaars (inderdaad, meervoud) bekend te maken. Vanwege de vele inzendingen hebben we niet één, maar twee winnaars getrokken. De gelukkigen zijn @erwin11 en @denniyo1. Jullie winnen een Powerslide Training bij BMW Driving Experience, op een moment naar keuze. Gefeliciteerd!

Verder willen we natuurlijk iedereen bedanken voor de vele uploads deze vakantieperiode. Heb je ook nog vakantiespots liggen die je graag wil delen? Die zijn natuurlijk nog steeds van harte welkom op Autoblog Spots!

Check ook nog even deel 1 en deel 2 van de vakantiespots, als je die nog niet gezien had!