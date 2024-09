Koop een Mercedes G63 AMG in een knotsgekke kleur

En ja, Mercedes noemt het zelf ook een knotsgekke kleur die ze hebben gespoten op deze G63 AMG.

De Mercedes G-Klasse stond ooit symbool voor een serieuze, no-nonsense offroader. Over de jaren werd het handtasjes-effect steeds groter. AMG-versies werden belangrijker en Mercedes kreeg door dat men de G-Klasse het liefst zo aankleedt dat je er geen meter onverhard terrein mee ziet of kan zien.

Crazy Color Edition

Mercedes kwam zelf met een editie om het opvallende imago van de G-Klasse te ondersteunen: de Crazy Color Edition voor de G63 V8 en G65 V12. Je kreeg dan altijd een zwart contrastpakket met de bumpers, spatborden en het dak, ter contrast van de bijzondere kleur die het exterieur kreeg. Je had de keuze uit vijf opvallende kleuren: Alien Green, Tomato Red, Galactic Beam (een soort donkerpaars), Sunset Beam (feloranje) en een kleur die naast de Crazy Color Edition welbekend is: Solar Beam. Deze felgele en gave diep metallic kleur kun je kennen van de SLS AMG Black Series, C63 AMG Black Series en als lanceerkleur van de AMG GT S.

Solar Beam G63

Je raadt het al: er staat momenteel een Mercedes G63 Crazy Color Edition te koop, en wel in Solar Beam. De auto uit 2015 valt lekker op door dit kleurtje met het contrastpakket. De eigenaar zegt het er duidelijk bij: je zou denken dat het gewrapt is, maar het is echt gespoten op deze manier.

Het gaat om de G63, dus een 545 pk sterke 5.5 liter V8 gekoppeld aan de automatische bak met zeven versnellingen. De jaren begonnen rond deze periode wel te tellen voor het interieur van de G, waar dit exemplaar helaas niet aan ontsnapt. Ach, volledig spartaans is het ook niet en vooral het exterieur telt.

Kopen

Deze inmiddels 9 jaar oude G63 AMG moet nog 78.950 euro opleveren, en dat voor een km-stand van 118.000 stuks. Maar dan heb je wel een unieke kleur. En een unieke editie. En een G-Klasse. Kijk zelf maar welke van die dingen je echt wil hebben. De advertentie van deze G63 Crazy Color Edition checken doe je uiteraard op Marktplaats.

Met dank aan Rachid voor de tip!