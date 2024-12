Rechter zet weer een streep door bonus van 50 miljard voor Musk

Zelfs voor de rijkste man ter wereld is dit toch een flinke tegenvaller.

Elon Musk wordt steeds machtiger, maar ook hij moet nog steeds luisteren naar de rechter. De rechtbank heeft nu weer een uitspraak gedaan die niet in het voordeel is van meneer Musk. Hierdoor loopt hij minstens 50 miljard mis.

Het gaat nog steeds over de megabonus waar we in 2018 al over schreven. Toen stemden aandeelhouders ermee in dat Elon Musk een bonus in de vorm van aandelen zou krijgen als bepaalde doelstellingen gehaald werden. Het was alles of niets: Elon zou verder geen salaris krijgen, dus als de doelen niet gehaald werden kreeg hij niks uitbetaald.

De doelen werden allemaal wél gehaald, maar toch heeft Elon Musk zijn bonus nog niet gekregen. Eerder had de rechtbank hier al een stokje voor gestoken, omdat de aandeelhouders teveel onder de invloed van Musk zouden zitten toen ze in 2018 akkoord gingen met de deal.

Inmiddels heeft opnieuw een meerderheid van de aandeelhouders vóór de bonus gestemd, maar de rechter heeft hier geen boodschap aan. De rechtbank van Delaware heeft nu namelijk voor de tweede keer de bonus geweigerd.

Dat betekent nog niet dat Elon Musk aan de bedelstaf raakt, want hij is nog gewoon de rijkste man ter wereld. Met een vemogen van 334 miljard dollar (volgens Forbes) heeft hij een ruime voorsprong op de nummer twee, Jeff Bezos.

Tesla en Elon Musk leggen zich overigens niet neer bij de uitspraak. Tesla laat op X weten dat de uitspraak van de rechter verkeerd is. Volgens hen bepalen de aandeelhouders het beleid van een bedrijf en niet de rechter. Daarom gaan ze in hoger beroep. Wordt vervolgd.

