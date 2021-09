Nergens vind je zo vreselijk veel laadpalen als in Nederland

Nederland is de beste! Ok, niet in voetballen of pizza’s bakken, maar wel op het gebied van laadpalen. Nergens vind je namelijk zo vreselijk veel van die dingen als in ons kikkerlandje!

Altijd fijn om ergens de beste in te zijn. Italië maakt de beste pizza’s, Frankrijk de beste wijn, Amerika de beste hamburgers en wij zijn het beste op het gebied van laadpalen. Iets specifieker, Nederland heeft de meeste laadpalen per 100 kilometer aan wegen van heel Europa, meldt nu.nl. 47,5 stuks! Wij zijn de beste, kampioenen!

We laten met dat getal Luxemburg, Duitsland en Portugal achter ons, dat zijn de landen waar het na Nederland het beste is geregeld. Maar er zijn ook landen bij die er werkelijk helemaal niks van bakken. Daar vind je nauwelijks laadpalen.

200 kilometer rijden voor een laadbeurt

In landen als Griekenland, Roemenië, Polen en Letland is het geen pretje om een elektrische auto te hebben. Daar hebben ze soms geen enkele laadpaal binnen 100 kilometer. Sterker, in sommige gebieden moeten mensen 200 kilometer rijden om ergens een plek te vinden om hun auto op te laden. Mijn BMW i3 van vroeger haalde dat niet eens. Kansloos dus.

Het zal je daarom ook niet verrassen dat er in die landen nauwelijks elektrische auto’s rijden. Slechts 3% van alle auto’s daar zijn elektrisch. En dat vindt de EU niet leuk.

Drastisch terugdringen van de uitstoot

De EU heeft met klimaatpaus Frans Timmermans aan het roer namelijk bepaald dat de uitstoot van auto’s in 2030 zeker 55% lager moet liggen dan dit jaar. Dat is meer dan de 37% die drie jaar geleden werd vastgesteld. Zonder elektrische auto’s gaat dat heel lastig worden.

Maar zonder goede infrastructuur, krijg je mensen ook niet in een elektrische auto, denken ze bij de EU. Daarom moet snel worden ingezet op meer laadpalen in de landen die nu nog verzaken.

Maar goed. Laten we vooral nog even genieten van het feit dat wij het wel zo goed doen!

KAMPIOENEN!!!