Nederland wil een einddatum voor benzine- en dieselauto's - Autoblog.nl

België en Nederland willen dat we sneller van benzine- en dieselauto’s af zijn en vragen daarom om een einddatum voor de nieuwverkoop.

Elektrisch rijden is aan een opmars bezig. Autofabrikanten kondigen steeds meer EV’s aan en consumenten willen ze ook meer kopen. Niet alleen in Nederland, maar over heel Europa worden EV’s populairder. Dit staat natuurlijk allemaal in het teken van de klimaatdoelstellingen. Straks mogen we immers geen benzineauto meer kopen en zien we in de showrooms alleen elektromobielen.

De vraag is alleen nu: wanneer? Wanneer mogen we geen nieuwe benzineauto’s en diesels meer aanschaffen? Sommige landen – zoals Nederland – hebben wel het jaartal van 2030 genoemd. Tegelijkertijd is dit nog niet in de wet verankerd. Europa zelf heeft nog geen jaartal genoemd, maar zegt alleen dat ze ermee bezig zijn.

Nederland wil einddatum benzineauto

Voor negen Europese landen gaat dit niet ver genoeg. Daarom vragen deze landen, waaronder Nederland en België, in een brief om een einddatum voor benzine- en dieselauto’s. Ze merken op dat de transitie naar elektrisch nu bezig is, maar dat deze niet snel genoeg gaat. Per 2030 wil de EU immers 55 procent minder uitstootgassen produceren. Per 2050 moet de hele EU zelfs klimaatneutraal zijn. De negen landen stellen dat met de huidige transitie dat eerste doel niet wordt gehaald.

Daarom stellen zij zo’n einddatum voor. Dan krijgen fabrikanten, bedrijven met veel auto’s en consumenten ‘duidelijke signalen’ over het einde van de verbrandingsmotor. Deze einddatum moet de EU dan ook per wet regelen, stellen de landen. Daarnaast moet de nieuwverkoop van de meest vervuilende auto’s en bestelbusjes eerder verboden worden.

In de brief noemen ze zelf geen einddatum. Ook is het niet alleen maar een kwestie van verbieden. De landen vinden namelijk ook dat er meer geld moet naar laadinfrastructuur. Voor Nederland ondertekende staatssecretaris voor Infrastructuur Stientje van Veldhoven. Daarnaast zijn België, Denemarken, Griekenland, Ierland, Litouwen, Luxemburg, Malta en Oostenrijk ondertekenaars van de brief.

Foto: Ladinkje Porkers van @DonaldJGarrison via Autojunk.nl.