Porsche: geef supercarbouwers geen uitzondering EU-regels

Als het aan de CEO van Porsche ligt, moet iedereen zijn steentje bijdragen en moeten supercarbouwers zich ook gewoon aan de EU-regels houden.

We zien het steeds meer: we stevenen af op een wereld zonder verbrandingsmotor. Concrete data wanneer deze in de ban gedaan wordt verschillen nog, maar ‘het zit eraan te komen’. Tegen 2035 is heden ten dage een goede aanname. Dat is sneller dan je denkt, helemaal als je bedenkt dat ontwikkeling voor 2030 zo ongeveer nu al in gang gezet moet worden. Zo zal ook de EU de normen nog heftiger maken en wie zich er niet aan houdt krijgt een boete.

Uitzondering voor supercarbouwers

Klinkt logisch als je bijvoorbeeld Dacia bent en de best verkochte auto van Europa in elkaar schroeft. Dan maak je een impact. Ook bewijzen vele merken dat er voor elk segment wel iets schoons gemaakt kan worden, denk aan hybride- en volledig elektrische sportauto’s. Toch is er nu vanuit de sport- en vooral supercar-hoek nu een tegengeluid. Merken als Ferrari en Lamborghini zouden een uitzondering willen voor supercarbouwers. Hun redenering: de auto’s die zij verkopen maken een dusdanig kleine impact op het milieu dat er bijna geen verschil is.

Porsche: geen uitzondering

Ergens klinkt dat heel logisch, maar Porsche ziet dat anders. CEO Oliver Blume vindt dat die uitzondering voor supercarbouwers niet moet komen. Deels omdat ‘het verminderen van onze carbon footprint samen moet gebeuren en iedereen zijn steentje bij moet dragen.’ Maar ook dat elektrisch snel ‘onverslaanbaar’ wordt. Waarmee waarschijnlijk gedoeld wordt op de bizarre acceleratietijden die je uit een elektrische auto kunt halen.

Blume wil dus geen uitzondering voor supercarbouwers. Ga gewoon lekker EV’s bouwen, zeg maar. Ferrari heeft al eens aangekondigd dat volledig EV niks voor hun is. Dit verhaal gaat dus zeker nog verder. (via Bloomberg)