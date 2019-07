Wat er zo anders is aan dit groepje 600LT Spiders

Een McLaren 600 LT Spider is al een speciale supercar. Dit groepje doet er nog een schepje bovenop.

In Monaco of Dubai val je allang niet meer op met je nieuwe supercar. Sterker nog, de kans dat je een kersvers model meerdere keren tegenkomt is groot. Autofabrikanten spelen in op een stukje extra exclusiviteit door middel van personalisatie. Bovendien is het een mooie manier voor het merk om het prijskaartje van zo’n peperdure supercar extra op te draven.

In het geval van McLaren kun je terecht bij McLaren Special Operations (MSO) voor unieke opties. Op vrijwel elk model kunnen MSO-opties gekozen worden. Er zijn voorbedachte MSO-opties, maar je kunt ook met een medewerker van McLaren om de tafel gaan zitten en zelf iets bedenken. In de categorie voorgekauwde MSO-creaties hebben we hier de McLaren 600 LT Pikes Peak Collection.

De serie is een initiatief van McLaren Denver. Wat ook meteen de naam verklaart. De Pikes Peak heuvelklim vindt plaats in dezelfde Amerikaanse staat als waar de stad Denver zich begeeft: namelijk Colorado.

De Pikes Peak Collection bestaat uit zes exemplaren van de 600 LT Spider. De auto’s hebben elk een eigen unieke specificatie gekregen. De supercars komen in de kleuren Black Gold, White Gold, Nerello Red, Volcano Red, Aurora Blue and Midas Grey. Alle modellen hebben gemeen dat ze met een goud en matzwarte sticker over de motorkap en eht dak komen. Daarnaast zijn alle exemplaren uitgerust met Satin Speedline Gold wielen.

In het interieur komt de kleur Satin Gold regelmatig terug. Daarnaast is het Pikes Peak logo verwerkt in de hoofdsteunen van de auto’s. Een speciaal embleem in de auto dat zegt “Pikes Peak Collection 1 of 6” laat weten dat je écht met iets speciaals te maken hebt. Een video van McLaren kun je bekijken op Autojunk.