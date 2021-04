Next Level Gladiator is overbodig maar wel leuk - Autoblog.nl

En je wilt toch een leuke auto? De Next Level Gladiator is wat dat betreft zes keer leuker.

Het is een beetje een aparte categorie, de 6×6 pick-up. Het is zoiets als een maîtresse met zes borsten. Het lijkt geweldig, maar wat moet je ermee?

Toch weerhoudt het tuners er niet van om het toch eens te proberen. Zo’n 6×6 pick-up ombouwen althans. De auto in kwestie van vandaag is de Next Level Gladiator.

Next Level Gladiator

De Jeep Gladiator is een beetje een vreemd apparaat. Waar de F-150, Silverado en RAM 1500 ook veel worden ingezet als bedrijfswagens, is dat bij de Gladiator veel minder het geval. Hij is namelijk best prijzig en veel minder functioneel. De Next Level Gladiator is op geen enkele wijze beter na hun modificaties op dat vlak.











Het is namelijk een bijzondere prijzige conversie en heel praktisch is de auto niet. maar als het daarom gaat, is de Next Level Gladiator niets voor jou. Wel is de laadbak nu ietsje langer, dus wellicht dat je je werkgever kunt overtuigen dat zo’n aangepaste Jeep beter passend is bij het werk dan de Volkswagen Caddy XL.

Motoren

Er is uiteraard wel een smetje. Er is namelijk vooralsnog geen V8 leverbaar. Instappen doe je met de 2.0T viercilinder met 270 pk uit de Alfa Romeo Giulia. Een stapje hoger is de 3.6 V6 uit de Chrysler Pacifica. De 3.0 V6 met 275 pk uit de Maserati Ghibli is ook te bestellen. Op zich prima motoren, maar je wilt die 6.4 liter grote Hemi V8. Er zijn overigens ook tuners die zich daarmee bezighouden. Als je maar genoeg geld neerlegt, is er voldoende mogelijk. Oh ja, als je wilt worden alle zes de wielen ook daadwerkelijk aangedreven.

















Over geld gesproken, we hebben geen idee wat de conversie gaat kosten. Wel is het mogelijk om het interieur opnieuw te laten bekleden met fraaier leer. Inderdaad, hetzelfde als dat Brute heeft gedaan. Verdere modificaties aan de Next Level Gladiator zijn Fox-schokdempers, lier, extra grote banden en een nieuw differentieel.

Handig: je kan de zeswieler bestellen bij een Jeep dealer. Tot nu toe is de garage in Huntington Beach de enige volgens de website van Next Level.