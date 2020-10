Nico Rosberg gaat het tegen Lewis Hamilton opnemen - Autoblog.nl

Alsof twee filmhelden het in een nieuw deel weer tegen elkaar opnemen, zo voelt deze Nico Rosberg vs. Lewis Hamilton.

Haalde jij je schouders op met de aankondiging van de nieuwe raceklasse Extreme E? Misschien dat dit nieuws zorgt voor wat peper. Vandaag is bekendgemaakt dat Nico Rosberg officieel gaat deelnemen aan het elektrische offroad kampioenschap. Interessant, want daarmee krijgt Lewis Hamilton de kans om ‘wraak’ te nemen. Rosberg werd in 2016 wereldkampioen in de Formule 1, om vervolgens daarna met pensioen te gaan. Na vijf jaar nemen de twee F1-wereldkampioenen het weer tegen elkaar op.

Nico Rosberg neemt deel aan Extreme E met zijn team Rosberg Xtreme Racing. De afgelopen jaren was hij druk met investeringen in startups en het onderhouden van zijn eigen YouTube-kanaal.

In tegenstelling tot de Formule 1, zullen Hamilton en Nico Rosberg niet daadwerkelijk in het veld te vinden zijn van Extreme E. Ze zijn beiden teammanager van een eigen team. De nu nog onbekende coureurs van de teams zullen het in 2021 gaan uitvechten. Er zijn nu in totaal negen teams bevestigd voor Extreme E. Het elektrische racekampioenschap gaat begin volgend jaar van start. Rosberg Xtreme Racing staat straks onder leiding van Nico Rosberg en Kimmo Liimataine. X44 heeft Lewis Hamilton en Marc Hynes als verantwoordelijken.