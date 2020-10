Grosjean en Magnussen vertrekken bij Haas F1 - Autoblog.nl

Haas F1 moet op zoek naar vers bloed voor het raceteam, want Kevin Magnussen en Romain Grosjean hebben aangegeven te zullen vertrekken.

Niet één, maar twee rijders van een Formule 1 team die aangeven ermee te stoppen. Het overkomt Haas F1, dat vanmorgen eerst kennisnam van het afscheid van Romain Grosjean. Kort daarna was het Kevin Magnussen die een vergelijkbare boodschap communiceerde.

Dat betekent dat het raceteam op zoek moet gaan naar twee nieuwe rijders voor in de Formule 1. In de wandelgangen worden Nikita Mazepin (Formule 2) en Mick Schumacher genoemd als eventuele opvolgers. Maar er klinken ook namen van andere rijders.

Hoe de toekomst er voor Grosjean en Magnussen eruitziet zonder Haas is nog onbekend. Voor beide coureurs is de kans klein dat we ze gaan terugzien in 2021 bij een ander team. Tot op heden zijn er geen hardnekkige geruchten dat we één van deze twee een terugkeer maken in het volgende Formule 1 seizoen.

The last chapter is closed and the book is finished. I’ve been with Haas F1 Team since day 1. Five years during which we went through highs and lows, scored 110 points in 92 races, but the journey was worth it. I’ve learned a lot, improved to be a better driver as well as a better man. I hope I’ve also helped people in the team to improve themself. This is probably my biggest pride, more than any of the crazy first races in 2016 or the P4 at the Austrian GP 2018. Romain Grosjean