Ultima V10 op Marktplaats is een ultieme kans - Autoblog.nl

De sensatie van een raceauto, maar dan voor de straat. En dat met een dikke V10. Dat is de Ultima Can-Am V10!

De meeste spartaanse straatauto’s met een laag gewicht hebben een compacte motor. Bijvoorbeeld van Toyota, Ford of in het geval van Donkervoort een Audi vijfcilinder. Bij Ultima gingen ze voor de Can-Am nog een stapje verder. De Britse autobouwer propte gewoon een V10 in de lichtgewicht auto. Lekker bizar!

Zo’n Ultima Can-Am V10 is nu te vinden op Marktplaats. De auto wordt te koop aangeboden door de eerste eigenaar. Met zijn oranje kleur heeft het voertuig een Nederlands tintje. Het blok betreft een 5.2 liter grote V10 van Audi/Lamborghini. En dat op een gewicht van slechts 850 kilogram. En ja, dat klinkt tamelijk briljant. Het blok is gekoppeld aan een handbak met zes versnellingen. Als je durft kun je een topsnelheid halen van 280 km/u. Met de juiste controle tussen koppeling en gaspedaal kun je in 2,8 seconden naar honderd kilometer per uur accelereren.

Hoewel de auto alweer 13 jaar oud is, heeft deze Ultima Can-Am V10 nog geen 4.000 kilometer op de teller staan. Een auto die echt alleen gebruikt is voor de (korte) plezierritjes dus. Dit soort speeltjes komen altijd met een prijskaartje en daar is deze occasion geen uitzondering op. De Ultima mag mee voor 69.000 euro.

Fotocredit: @gerald via Autojunk. Met dank aan Sander voor de tip!