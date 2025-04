Niemand in Nederland wilde een Tonale, toch viert Alfa een feestje

De Alfa Romeo Tonale productie heeft een belangrijke mijlpaal bereikt.

Feestjes moet je vieren. Zo zijn wij dan ook wel weer. Kijk, de ietwat aparte Alfa Romeo Tonale kon nooit echt boteren bij Nederlandse kopers. Naast een Giulia of Stelvio voelde het model nogal apart. Een voordeel: als je er wel eentje kocht had je iets origineels. Je komt niet ontzettend vaak een Tonale tegen op de Nederlandse wegen.

Hoewel de verkoop in Nederland niet denderend was, heeft Alfa Romeo buiten onze landsgrenzen nog best wat exemplaren weten te slijten. De Alfa Romeo Tonale is dan ook meer dan 100.000 keer geproduceerd.

Een mijlpaal waar ze bij de fabriek in Italië toch even een momentje van maakten. Geef ze eens ongelijk. Zo lekker gaat het niet bij Alfa Romeo, dus elk feestje is mooi meegenomen.

De 100.000ste Alfa Romeo Tonale die van band rolde in Pomigliano d’Arco, bij Napels betreft een Sprint-uitvoering in de kleur Rosso Alfa. Want kleurtjes, dat kunnen ze altijd heel goed doen daar in Italië.

De Tonale, geïntroduceerd in 2022, markeerde Alfa Romeo’s eerste echte stap richting elektrificatie. In tegenstelling tot de Junior, werd de Tonale nog ontwikkeld onder de vlag van FCA. Net als Stellantis, wist FCA ook maar niet Alfa naar overweldigende successen te brengen. Maar hey, ze hebben ons in de recente historie van het merk wel de 4C, Giulia en de Stelvio gebracht. Dus we klagen niet.

De Alfa Romeo Tonale voelde altijd een beetje als de vreemde eend in de bijt. Vandaar dat het model het niet zo goed deed, onder andere hier in Nederland. 100.000 auto’s klinkt misschien als veel, maar om echt van een succes te spreken moet een volumemodel toch wel meer dan een miljoen doen.

Wil je toch origineel doen? De Alfa Romeo Tonale is nog altijd in Nederland te bestellen. De Alfa met plug-in hybride aandrijflijn heeft een vanafprijs van 49.950 euro.