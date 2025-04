Je bent er vroeg bij met het perfecte Vader- of Moederdag cadeau dit jaar

Hoef jij de komende periode niet meer na te denken over een cadeau voor Moederdag of Vaderdag!

Ben jij iemand die dingen tot het laatste moment uitstelt? Bijvoorbeeld een leuk cadeautje voor Moederdag of Vaderdag. Moederdag komt dichterbij (11 mei), maar voor Vaderdag (15 juni) heb je nog wel even te gaan. Mooi! Tijd genoeg om te sparen voor een schaakset van Rolls-Royce. Say what?

Rolls-Royce schaakset

Het Britse merk presenteert namelijk de Rolls-Royce Chess Set. Een exclusieve en (uiteraard) handgemaakte schaakset. Het is gemaakt voor schaakliefhebber, maar zelfs als je de sport niet begrijpt is dit een kunstwerkje om naar te kijken. Een Rolls-Royce cadeau doen is wat te veel van het goede, maar misschien is een schaakset wel een idee?

Rolls-Royce doet wel vaker een uitstapje met aparte producten. Daar hebben ze hun eigen mensen voor. Nick Abrams is accessoires-designer bij Rolls-Royce. Volgens hem sluit de schaakset van Rolls-Royce uitstekend aan op de wat de klanten van het merk willen hebben.

Het bord is zo ontworpen dat het een knipoog naar de auto’s van Rolls-Royce moet zijn. Bijvoorbeeld een gebogen, leren basis. Er zijn dertien verschillende leerkleuren om uit te kiezen, variërend van ingetogen Cashmere Grey tot uitgesproken Mandarin en Lime Green. Een andere detail dat doet denken aan het niveau van het Britse automerk: bij het openen van het bord komen de schaakstukken automatisch omhoog.

De schaakstukken zijn magnetisch bevestigd. Rolls-Royce zegt zelfs zes verschillende magneetsterktes getest te hebben om te bepalen welke het beste is. Die gasten uit Goodwood laten niets een toeval over hè?

De schaakstukken liggen lekker kwalitatief in de hand, net als de knopjes in de auto’s van het merk. De schaakstukken zijn vervaardigd uit aluminium met een keramische coating.

De Rolls-Royce Chess Set wordt geleverd met verborgen lades waarin een extra koningin ligt, mocht een pion promoveren tijdens het spel. Natuurlijk mocht ook het Spirit of Ecstasy-embleem niet ontbreken.

Het zal je vast niet verbazen dat het schaakset van Rolls-Royce niet verkrijgbaar is bij de Intertoys om de hoek. Je kunt de set alleen aanschaffen via Rolls-Royce showrooms en Private Office boutiques. Een prijs is niet bekendgemaakt, maar mik op enkele tienduizenden euro’s voor deze pracht en praal. Rolls doet het niet voor minder.