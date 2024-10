Alfa Romeo Tonale heeft extra moer en bout in rempedaal nodig

Ai ai ai, moeten we ons favoriete automerk kapittelen? De Alfa Romeo Tonale kan een extra moer en bout in het rempedaal gebruiken…

Op de parkeerplaats bij Autoblog vind je over het algemeen extreem veel BMW’s terug van verschillend pluimage. Maar stiekem, als je diep in ons hart kijkt, zijn we allemaal Alfisti. Helaas maakt Alfa Romeo echter niet zoveel modellen meer. Dus als je bijvoorbeeld een coupe, cabrio of station wil, kom je toch weer bij BMW uit.

Iedere keer als er weer verkoopcijfers bekend zijn, kijk ik toch even naar wat Alfa nog verkoopt. En daar wordt niemand blij van. De relatief populaire Tonale moet dan nog een paar kastanjes uit het vuur halen die legitimeren dat er überhaupt nog Alfa Romeo dealers en verkopers zijn in Nederland. Het doet ons dan ook geen plezier om te vermelden dat er een klein, relatief onschuldig afwerkingsprobleempje is met de Tonale. Het rempedaal kan namelijk afbreken onder normaal gebruik.

Door dit ongemak moeten de Tonale en zijn Amerikaanse broer (de Dodge Hornet) terug naar de dealer. In Nederland gaat het om 875 auto’s. De fix is dat er met duct tape wat vastgeplakt wordt even een extra moer en bout door het pedaal wordt gejast. Daarmee zou het euvel verholpen moeten zijn. Bestuurders wordt door Stellantis aangeraden om als het in de tussentijd misgaat de op het dashboard gemonteerde elektrische handrem te activeren tijdens het rijden. Daarmee kan je tot een gecontroleerde stop komen.

Eerder moest de Tonale ook al terug naar de dealer omdat er vocht bij de accu kon komen. Hierdoor kon de auto in brand vliegen. Enfin, het zijn natuurlijk precies deze kleine missertjes, die zo’n Italiaan net een beetje dat extra karakter geven. Waardoor je er nog meer van gaat houden als klant. Het maakt iedere rit net even dat beetje spannender dan die in een Toyota Yaris.

De vout betreft alleen exemplaren die tussen 20 juli 2023 en 26 september 2024 gefabriceerd zijn. Exemplaren die daarvoor en daarna van de band zijn gerolt hebben een ander(s gemonteerd) rempedaal. Doet je je afvragen waarom ze dat überhaupt veranderd hebben, maar goed, zal wel met kosten te maken hebben.

Vind jij dit soort missers bout, of maakt het je geen moer uit? Laat het weten, in de comments!