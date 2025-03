Niemand weet wat een PREMIUM elektrische auto is

Help autofabrikanten, help ons en help jezelf. Dit is een belangrijke vraag.

De tijden zijn veranderd en we zijn nog niet lang klaar. Ondanks dat de Europese Commissie een klein deel van de elektrische keutel heeft ingetrokken, beweegt de markt wel naar volledig elektrische aandrijving.

Een premium auto met een benzinemotor

Denk maar even met me mee. Wat is een premium auto met benzinemotor (diesel laat ik voor het gemak even gaan). Met vier cilinders ben je er eigenlijk niet, een beetje dikke auto heeft zes, acht of twaalf cilinders. Ja toch? De afwerking moet ook boven het maaiveld uitsteken en als je het echt goed, dan zitten er wat opties op jouw auto die de buurman niet heeft.

Het geluid is ook belangrijk, maar dat heb je bijna automatisch met wat meer cilinders. Toch is een beetje recente Porsche zonder sportuitlaat een beetje laf hok. Zelfs op de e-hybrid versies van de Panamera en Cayenne wordt de sportuitlaat veelvuldig mee besteld. Een premium auto moet een lekker onderstel (soms wat meer comfort, soms wat meer sportiviteit) hebben en een beetje hard gaan.

Wat is een premium elektrische auto?

In een gesprek met Volvo CEO Jim Rowan bracht hij een interessant punt naar voren. Het is redelijk duidelijk wat premium ICE auto’s zijn, maar voor elektrische auto’s is het allemaal nog niet zo duidelijk. Een beetje EV heeft voldoende vermogen, dus pure snelheid daar red je het sowieso niet mee.

Een V6 of V8 EV is er ook al niet. En een badge met het aantal accucellen op de bips van je EV is niet hetzelfde als een E63 AMG, 535i of V12 TDI badge. Een lekker geluid of een upgrade naar sportuitlaat, het is allemaal niet meer relevant. Natuurlijk doen alle merken pogingen synthetisch geluid toe te voegen, maar die zijn net zo lekker als een slechte vegetarische hamburger. Laat maar dus.

De dure elektrische auto is slechte handel

Dit zijn niet de woorden van Volvo CEO Jim Rowan, maar van ondergetekende Wouter Karssen. Dan weet je ook weer wat het waard is. Toch heb ik niet ongelijk. Natuurlijk verkocht Tesla massa’s Model S-en en X-en, toen de bijtelling laag of zelfs nul was. Eigenlijk bewijst dat punt zichzelf: dat was toen privé (en deels ook zakelijk) een verschrikkelijk goedkope auto om te rijden. Dat was dan op zich ook wel weer in lijn met de bouwkwaliteit, maar dat terzijde.

In 2019 kwam de Porsche Taycan. We konden er best enthousiast van worden, maar moesten ook nog steeds wennen. Eenzelfde traject hebben we ook gehad met versnellingsbakken met dubbele koppeling en dat is ook goed gekomen. Porsche leek een kans te hebben, maar bij de meeste eigenaren verdampte het enthousiasme. Een Taycan is echt een goede auto (nadat de eerste problemen gefixt waren), maar voor velen mistte de emotionele component. En inruilen werd huilen.

Nieuwkomer Lucid (twee ton plus) en Lotus (1,5 ton) verkopen maar mondjesmaat. De managers bij Mercedes-Benz liggen ’s-Nachts wakker van de EQE, EQS en de SUV-varianten ervan. En dan verzonnen ze daar ook nog wat AMG versies en een Maybach. Dat worden pas collectorsitems.

De Audi e-tron GT en BMW i7 doen het al niet veel beter. Nee, de elektrische auto is voorbehouden aan de arme kantoorklerk of junior accountmanager die per se elektrisch moet rijden van de baas. Diezelfde baas heeft nog een lekkere dikke benzine of diesel SUV voor de privé-vakantieritjes, maar daar heeft hij het niet over op kantoor.

Premium elektrisch

Uiteraard kwam Volvo’s stokpaard veiligheid weer voorbij in dit gesprek. Zelf ziet Volvo dat de Chinese consument meer interesse voor veiligheid krijgt, maar dat kan natuurlijk ook wensdenken zijn.

Mocht het wel zo zijn, dan heeft Volvo wel een ijzersterk verhaal. Ze kijken niet eens naar de EuroNCAP eisen, maar ontwikkelen auto’s die echt veilig zijn. In de EuroNCAP tests zit bijvoorbeeld geen frontale botsing met een paal. Maar die zijn er best veel langs wegen, sommigen geven licht, anderen hebben mooie blaadjes eraan. En regelmatig rijdt er een auto tegenaan.

Wat denken jullie? Wat wordt nog de rol van de premium merken in het elektrische tijdperk of wat is een premium elektrische auto? Veel vermogen hebben ze allemaal, dus hard optrekken en de hoek omgaan: dat wordt gemeengoed. Grote schermen en veel goodies is met dank aan Tesla, de Chinezen en de Koreanen ook gemeengoed. Moet het dan mooiere materialen zijn of inderdaad veiligheid. Of sterft de premium auto gewoon uit met verdere elektrificatie? Ooit waren golf, tennissen en skiën ook sporten voor de elite….