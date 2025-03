Leuke hatchback van € 10K voor je vriendin: AB Advies

Je meisje wil wat nieuws voor naar haar werk. Welke geinige, jonge en betrouwbare hatchback moet je voor d’r kopen?

In onze huidige samenleving heeft meer dan de helft van de gezinnen 2 of meer auto’s. Beide partners moeten immers afzonderlijk naar hun part- of fulltimebaan kunnen. Dat betekent ook dat de partners allebei om de zoveel tijd een andere auto nodig hebben.

De situatie zoals ie door aanvrager Niels wordt gezegd zal voor velen herkenbaar zijn. De vrouw maakt het niet veel uit wat ze rijdt, zolang het maar betrouwbaar is. De man geeft wel iets om het uiterlijk van de auto van vrouwlief. Voor de ritjes met het gezin van vier wordt de leasebak van papa gepakt. De moeder des huizes zit dus vaak alleen in de auto of met een paar kinderen.

Natuurlijk is er ook al gezocht naar wat opties. Hierbij is gekeken naar auto’s vanaf het bouwjaar 2015. De hatchback voor mevrouw mag dus niet ouder dan 10 jaar zijn op het moment van schrijven.

De wensen en eisen van Niels voor een hatchback tot € 10.000 kun je hieronder bekijken:

Koop / lease: Koop Budget: € 10.000 Jaarkilometrage: 10.000 km per jaar Reden aanschaf andere auto: Vriendin zoekt een andere auto Gezinssamenstelling: 2 volwassenen, 2 kinderen ( 8 en 10 jaar) Voorkeursmerken / modellen: Zit zelf te denken aan een Mini, Renault Clio, Fiat 500, Alfa Romeo MiTo vanaf bouwjaar 2015.

Zo komen we aan de cijfers:

Verbruik: Spritmonitor

Brandstofprijs: United Consumers, € 2,146 per liter benzine

Verzekering: gemiddelde van meerdere aanbieders (Allrisk, inwoner Utrecht 40 jaar, 10 schadevrije jaren)

Motorrijtuigenbelasting: Belastingdienst

Mini (F56) 1.6

€ 9.995

2015

106.000 km

Uit de eerdergenoemde research van de partners kwamen een aantal suggesties naar voren: een Mini, Renault Clio, Fiat 500 en Alfa Romeo MiTo. Vanaf het bouwjaar 2015 dus. Daar kunnen we al een makkelijke schifting in maken. Laat de Clio (je wilde toch een leuke auto?), de 500 en de MiTo (incidenteel twee kinderen op de achterbank wordt krap) maar zitten.

De Mini van de derde generatie kan wel een goede keuze zijn. Je kunt hem binnen het budget vinden met drie of vijf deuren. Omdat je vriendin het weinig deert hoeveel vermogen ze heeft, ga voor de 1.2 turbomotor in plaats van de 1.5. De 1,2 liter driecilinder levert in benzineuitvoering 102 pk en 180 Nm. Waarom dan niet de grote motor kiezen? Bij de B38A15 1.5 kan olie lekken bij de pakking van de kleppendeksel. Ja, de 1.5 is zuiniger dan de 1.2, maar dat is verschil verwaarloosbaar.

Het 1.233 cc turbotorrertje produceert 102 pk en 180 Nm. Optrekken van 0 naar 100 km/u kan in minimaal 9,9 seconden en de topsnelheid bedraagt 195 km/u. Je zult genoodzaakt zijn om voor een handbak te gaan: automaten zijn een stuk schaarser en duurder. Al gauw € 15.000. Extra jammer: De handgeschakelde MINI One heeft extreem lange versnellingen. Of vindt je vriendin dat juist een voordeel?

Kosten Mini (F56) One 1.2

Verbruik: 1 op 14,62

Brandstof: € 122 p.m.

833 km per maand

833 km per maand Gewicht: 1.125 kg

Motorrijtuigenbelasting: € 48 p.m.

Verzekering: € 35 p.m.

Totale kosten per maand: € 217 p.m.

Volkswagen Up! GTI 1.0 TFSI

€ 10.500 (particulier)

2018

150.000 km

”Perfect is ‘ie niet, maar wel verschrikkelijk leuk”, vatten we de Up! GTI samen na een rijtest in de heuvels van Monaco en Italië. En dat is ie nog steeds. Zeker nu je steeds meer zware EV’s tegenkomt. Ermee rijden is dus vermakelijk, maar daarnaast ziet ie er ook niet verkeerd uit dankzij zijn GTI-styling.

Onder het guitige koetsje ligt een 1.0-liter TFSI-blok dat 115 pk en 200 Nm produceert. De Marktplaats-occasion die we als voorbeeld gebruiken, is zelfs gechipt naar 135 pk. Andere Up! GTI-occasions gaan al snel voor een paar duizend euro meer. Dat is het lastige van deze auto: er zijn er niet heel veel van gebouwd waardoor het aanbod niet groot is. Van de andere kant: heb je er een bemachtigd, dan zal de afschrijving niet gigantisch zijn.

Naast het dunne aanbod is er nog een reden waarom de Up! GTI duurder is geworden. Er kwamen nieuwe uitstootmeetmethodes waardoor de emissies van de GTI hoger kwamen te liggen. Zo steeg de vraagprijs in vijf jaar met 20 procent. Maar nu moet je er dus eentje kunnen oppikken van om en de nabij de € 10k. Bijkomend voordeel: je wilt zelf ook nog wel eens de auto van je vriendin pakken als die vrij is.

Kosten Volkswagen Up GTI

Verbruik: 1 op 17,48

Brandstofkosten: € 198 p.m

Gewicht: 1.072 kg

Motorrijtuigenbelasting: € 48 p.m

Verzekering: € 47 p.m

Kosten per maand: € 293

Mazda 2 1.5 Skyactiv-G 90 5MT

€ 9.400

2016

118.941

Dan een wat verstandigere keuze. Je mening kan hierover verschillen, maar naar mijn inziens is deze derde generatie van de Mazda 2 helemaal geen lelijke auto. En het is geen exacte kopie van een al bestaande auto. In 2015 verscheen de vernieuwde 2 als compleet nieuw model. Je kon hem toen alleen bestellen met vijf deuren, maar wel als hatchback of sedan.

Er zijn voor de Mazda 2 van de derde generatie drie benzinemotoren en een diesel in Nederland verkrijgbaar. Het zijn allemaal 1.5-motoren. De instapper heeft 75 pk, de tweede heeft 90 pk en de sterkste versie heeft 115 pk. De diesel is goed voor 105 pk. Mocht je de keuze hebben, ga dan voor de 90 pk versie. Die is niet alleen sterker dan de instapper, maar verbruikt ook minder dan de 75 pk SkyActiv.

Dan het sterkste punt van de Mazda 2: zijn betrouwbaarheid. Bezitters zijn lyrisch over hoelang de 2 meegaat zonder (grote) gebreken. Aangezien je liever geen paniekerig telefoontje krijgt van je vriendin dat ze weer langs de kant staat, is de Mazda 2 een keuze die je met je hoofd maakt. Bovendien zijn de maandelijkse kosten van deze betrouwbare hatchback ook nog eens de laagste van het stel.

Kosten Mazda 2 1.5 Skyactiv-G 90 5MT

Verbruik: 1 op 17,09

Brandstofkosten: € 104 p.m

Gewicht: 950 kg

Motorrijtuigenbelasting: € 30 p.m

Verzekering: € 37 p.m

Kosten per maand: € 171

BMW (F20/F21) 118i LCI

€ 9.995

2016

155.000 km

Natuurlijk mag BMW niet ontbreken. We stellen de F20 1-serie aan je voor. Of de F21 als we het over de driedeursversie hebben. Begin 2015 kreeg de Einer een facelift. Het uiterlijk veranderde, maar ook de motorisering werd aangepast. De 118i waar we het hier in het bijzonder over hebben, ging van een 1,6-liter viercilinder met 136 pk naar een even sterke 1,5-liter driecilinder. Ga je dus zelf op zoek naar occasion, kijk of de 118i drie of vier cilinders heeft om het onderscheid te maken.

De 118i is een de weinige achterwielaandrijvers in dit B-segment. ‘Wat heeft je vriendin aan een driftige hatchback’, hoor ik je vragen. Nou, door de achterwielaandrijving en in lengterichting geplaatste motor, staan de voorwielen ver naar voren en hebben ze veel ruimte om te sturen. Makkelijk kunnen inparkeren en een korte draaicirkel. Ik trek hiermee de parkeervaardigheden van je vriendin niet in twijfel, want voor iedereen is dit lekker om te hebben, toch?

Wat dan weer wel jammer is van de RWD-opstelling is dat je achterin wat ruimte verliest. Dat komt doordat de aandrijfas en versnellingsbak daar moeten zijn. Daardoor is de achterbank wat aan de krappe kant. Is wel een betrouwbare hatchback? Qua onderhoud hebben we weinig aan te merken op de 118i. Wat we je willen meegeven: houd het inlaattraject zo schoon mogelijk. Doe je dat niet, dan kun je last hebben van minder vermogen, pingelen, meer olieverbruik en zwarte uitslag op de uitlaat.

Kosten BMW F20 118i LCI

Verbruik: 1 op 13,5

Brandstofkosten: € 132 p.m

Gewicht: 1.380 kg

Motorrijtuigenbelasting: € 75 p.m

Verzekering: € 55 p.m

Kosten per maand: € 262

Als je ÉCHT van je vriendin houdt:

Audi TT Roadster 2.0 TFSI

€ 18.250 (particulier)

2015

115.000 km

€ 10.000 steken in een betrouwbare hatchback is al behoorlijk wat geld. Maar wat als je je liefde voor je vriendin nog net wat meer laat blijken door de verdubbellaar in te zetten? Dan kun je nóg knapper spul kopen waar alle collega’s van je vriendin jaloers op zullen zijn. Iets zoals de modernste Audi TT Roadster. Heeft ze ook geen last van een achterbank waar de lolly’s en Haribo’s aan elkaar vastplakken. Er is namelijk geen achterbank!

De TT van de 8S-generatie en voorlopig laatste lijn verscheen in 2014 en wat later kwam de cabrioversie. Het 2.0-liter TFSI-blok produceert 230 pk en 370 Nm. De topsnelheid ligt op 250 km/u. Je kunt ook voor de zuinigere 1.8-liter vierpitter gaan, maar die is in aanschaf net zo duur als de versie met de grotere motor. En nogmaals: je koopt deze betrouwbare hatchback niet met je verstand, maar met je hart.

Voor een exemplaar met niet al teveel kilometers ben je al snel meer dan € 20.000 kwijt. Mocht het allemaal nog gekker mogen, ga dan op zoek naar een TTS Roadster. Denk dan aan bedragen boven de 30k.

Kosten Audi TT Roadster 2.0 TFSI

Verbruik: 1 op 11,1

Brandstofkosten: € 161 p.m

Gewicht: 1.230 kg

Motorrijtuigenbelasting: € 57 p.m

Verzekering: € 77,55 p.m

Kosten per maand: € 295,55

Bedankt voor je aanvraag, Niels!

Wil jij ook advies over je volgende auto? Vul dan dit formulier in, waarbij je ons voorziet van alle relevante gegevens. Wie weet vinden wij jouw volgende droomauto!