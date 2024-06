Terugroepactie voor Volvo EX30

Je hagelnieuwe Volvo EX30 is onderdeel van een terugroepactie.

Terugroepacties zijn van alle tijden en zeker met een gloednieuwe auto kunnen er kinderziektes optreden. Vervelend als je een Volvo EX30 hebt, want de Zweeds-Chinese elektrische crossover is onderdeel geworden van zo’n terugroepactie.

Vanwege een fout in de software kunnen de snelheidsmeters in een testmodus terechtkomen bij het starten. In dat geval is de actuele snelheid niet af te lezen. Dit is natuurlijk niet de bedoeling en daarom roept Volvo wereldwijd bijna 72.000 exemplaren van de EX30 terug.

Lang leve de moderne tijd, want vermoedelijk hoeven de eigenaren niet naar een dealer te komen. Het euvel zou te verhelpen zijn middels een over-the-air software update. Het issue is immers niet gerelateerd aan de hardware van de elektrische auto.

Ook in Nederland zijn uitgeleverde exemplaren van de Volvo EX30 onderdeel van de terugroepactie. Volgens Automotive Online zijn er in Nederland inmiddels 4.600 exemplaren van de elektrische auto geregistreerd, de importeur kan echter niet zeggen hoeveel van die duizenden EX30’s daadwerkelijk onderdeel zijn van de recall.

Dat heeft te maken met het feit of de auto gebruik maakt van software versie 1.3 of een nieuwere versie. Bij een nieuwere versie is het probleem mogelijk al verholpen.

Succes EX30

Vooralsnog is de Volvo EX30 een hit in Nederland. In de afgelopen maanden dook de crossover op in de lijstjes best verkochte modellen. Het is voor het eerst dat Volvo een elektrische crossover in het B-segment heeft, waardoor een nieuwe crossover van het Zweedse merk rijden nog nooit zo ‘goedkoop’ was. Voorheen moest je minimaal shoppen voor een XC40/EX40.

Daar staat tegenover dat het wel een duidelijk ander product is in vergelijking met de overige modellen van het merk. De gekozen materialen en het feit dat de auto in samenwerking met Geely ontwikkeld is geeft dat weg. Voor veel Nederlanders maakt dat blijkbaar niet auto. De Volvo-badge is sterk genoeg om toch voor de EX30 te kiezen. Gelukkig zijn er nog manieren om je te onderscheiden met jouw exemplaar.