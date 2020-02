Niemand wil Jon Olssons Mercedes G500

Lord Hans staat wederom ‘te koop’

Jon Olsson is een man die we niet meer hoeven voor te stellen, de Zweedse skiër is namelijk al een aantal keer de revue gepasseerd. Geld doet alle deuren open en dat blijkt maar weer uit dit project wat te koop staat. Bijna letterlijk alle deuren open want het dak is eraf gegaan.

Olsson staat meer bekend om de opvallende creaties die hij van auto’s weet te maken dan om zijn skikwaliteiten. Lord Hans de G, Olsson z’n Mercedes G500, is een van de creaties. Hij spoot de G-klasse wit, voorzag hem van de kenmerkende camo-print en zaagde het dak eraf. De reden was minstens zo opmerkelijk als de auto: hij kon niet alle parkeergarages in. Jon Olsson gebruikte de ‘cabriolet’ als trouwauto en bood hem niet veel later te koop aan bij Cohen&Cunild. Het prijskaartje van de G500 4.0L V8 bedroeg destijds 699.000 euro bij de autohandelaar in Marbella. Olsson verklaarde later nog dat de auto niet te koop stond maar voor een goede prijs wel weg mocht.

Inmiddels is Jon een zoontje rijker en heeft hij een gloednieuwe RS6 aangepakt. Maar ‘zijn’ Lord Hans de G duikt plots ook weer op. Dit keer staat het gevaarte bij een andere verkopende partij in Marbella, Magna supercars. De vraagprijs is in nog geen anderhalf jaar tijd ook flink gezakt. Dit keer is de vraagprijs 259.900 euro en komt de Mercedes G500 van Olsson zonder camo-print. Er is maar 8.000 kilometer bij op de teller gekomen, die nu op 16.298 staat.

Zou jij voor 259.900 euro graag plaatsnemen in de Recaro stoelen waar de zweetreet van Olsson in heeft gezeten? Je hebt dan wel 850 pk onder de billen.

Bedankt @mgeke voor de tip