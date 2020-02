RDW onderzoekt nu ook vanzelf accelereren Tesla Model 3

De aanleiding voor het onderzoek is een Tesla ongeval in Den Haag

De RDW onderzoekt na vragen van het Financieel Dagblad dat zij een Tesla ongeval in Den Haag onderzoekt wat twee maanden geleden heeft plaatsgevonden. Een Tesla Model 3 reed toen met hoge snelheid door een slagboom van een parkeerplaats bij een kantoor. De bestuurster kwam er met lichte verwondingen van af maar de Tesla van tien dagen oud was total loss. De auto reed er volgens de bestuurster vanuit stilstand ineens vandoor.

In de Verenigde Staten werd al onderzoek gedaan naar Tesla’s die plotseling accelereren. Tesla heeft de bestuurster laten weten dat uit data blijkt dat het gaspedaal van de Model 3 drie keer is ingedrukt. Volgens de RDW komt dit niet overeen met de beleving van de bestuurster. De RDW ziet toe op de veiligheid van voertuigen. Zij stellen dan ook een onderzoek in omdat de verklaring van de bestuurster afwijkt.

In de Verenigde Staten zijn er al meerdere klachten over Tesla’s die vanzelf zouden accelereren. Het National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) stelde al een onderzoek in na klachten van 127 Tesla-eigenaren. De RDW heeft voor het onderzoek ook contact gezocht met het NHTSA. Mocht er iets mis zijn met de Model 3 kan de RDW Tesla dwingen tot een terugroepactie. De RDW zal dan ook instanties die toezicht houden op de verkeersveiligheid van andere landen inlichten.

Tesla ontkende de aantijgingen in de VS en schoof dit af op een shortsellers. Wanneer de resultaten van het RDW onderzoek en het NHTSA bekend worden is niet bekend.

Fotocredits: @Thomaster (Autojunk)