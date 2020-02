Nieuwe BMW X5 en X6 met 6 cilinder diesel

Twee nieuwe koppelmonsters pur sang

BMW komt met een nieuwe motor voor de X5 en de X6. De 3.0 zes-in-lijn met een 48V mild hybrid heeft een sportief vermogen van 340 pk. BMW zet hiermee een diesel op de markt die trekkracht heeft maar ook zeer efficiënt en zuinig is.

Het hybridesysteem is goed voor 8 kW en zorgt ervoor dat de motor nog sneller reageert. Ook het Start/Stop systeem gaat gebruik maken van de accu. Het maximaal koppel van 700Nm van de nieuwe motor ligt tussen de 1.750 en 2.250 toeren. Deze prestaties worden niet alleen gevormd door het hybridesysteem. Deze motor is namelijk voorzien van de BMW TwinPower Turbo die samen met de directe dieselinspuiting zorgt voor een hoog reactievermogen. Per cyclus spuiten de injectoren 10 injecties in de verbrandingskamer met een druk van 2.700 bar. Druksensoren in de injectoren zouden moeten zorgen voor een precieze dosering, gunstig brandstofverbruik en een schone verbranding. Met het reactievermogen van de nieuwe dieselmotor is het mogelijk de nieuwe X5 en de X6 in 5,5 seconde naar de 100 km/u te brengen.

BMW heeft al ingespeeld op de 6d emissienorm en heeft de NOX-uitlaatgasbehandeling en het SCR-systeem geoptimaliseerd. Zo voldoet de nieuwe motor aan de eisen die in 2021 aangescherpt gaan worden.

Met deze motor zou zowel sportief rijgedrag als off-road rijden geen straf moeten zijn. De nieuwe motor is alleen leverbaar in combinatie met de 8-traps Steptronic automaat en xDrive vierwielaandrijving. Vanaf mei dit jaar kun je de xDrive40d op de optielijst van de X5 en X6 aanvinken.