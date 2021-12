Brrr: Polar Porsche heeft het geflikt op Antarctica!

Het is Renee Brinkerhoff gelukt! Ze reed met haar zwaar aangepaste Porsche 356A – beter bekend als Polar Porsche – een stevige 570 kilometer over het meest extreme bevroren continent ter wereld: Antarctica.

Valkyrie Racing

Stoere tante, die Renee Brinkerhoff. Ze is inmiddels 64 jaar en komt uit het Amerikaanse Denver. Ze werd in 2013 eerste in haar klasse tijdens de Carrera Panamericana: een grens-tot-grens race op open wegen in Mexico. Sindsdien is Renee verliefd op de rallysport. Met haar eigen rallyteam Valkyrie Racing neemt ze deel aan diverse uitdagingen, maar wel met een twist.

Goede doel

Renee heeft zich tot taak gesteld om op elk continent een endurance-rally te rijden. Ze voert bovendien een strijd tegen kinderprostitutie en gebruikt de rally’s om de aandacht op die misdadige praktijken te vestigen. Met haar Porsche 356A reed Renee al rally’s in Afrika, Azië, Noord-Amerika, Zuid-Amerika, Europa en Oceanië. Een continent stond nog op haar verlanglijstje: Antarctica.

Extreem klimaat op Antarctica

Rijden op Antarctica is lastiger dan je denkt. Het extreme klimaat vraagt om extreem vervoer. Is een klassieke Porsche 356A dan wel geschikt? Volgens Renee wel. Ze trok er twee jaar voor uit om van de 356 een heus ijsbeest te maken, een zogeheten Polar Porsche. Met hulp van techneut Kieron Bradley – een chassisingenieur bij Lotus – werd de Porsche in kwestie omgebouwd. De auto kreeg ski’s en speciale rupsbanden om goed over ijs en sneeuw te kunnen rijden. De rupsbanden zijn bovendien minder schadelijk voor het ijsoppervlak.

Andere motor

Het chassis van de Porsche werd verder op diverse punten verstevigd. De auto kreeg ook zonnepanelen. Ook opvallend is de zogeheten ’tong’ aan de voorkant om happen in sneeuw en ijs te voorkomen. De originele motor met 60 pk leverde voor het Antarctica-avontuur onvoldoende vermogen. Daarom installeerde Valkyrie Racing een 2,0-liter viercilinder met Webers van een Porsche 914, goed voor iets meer dan 150 pk. Meer dan genoeg vermogen om de geadviseerde snelheid van 60 km/u op Antarctica aan te tikken.

356 miles: 570 kilometer

Na meer dan 18 maanden sleutelen was de vintage Porsche op de weg voor de koudste en gevaarlijkste onderneming van Valkyrie Racing. Op naar Antarctica! Het doel: zo snel mogelijk een uitgestippelde route van 570 kilometer rijden, dat zijn 356 miles. De afstand behoeft geen verdere uitleg toch?

Union Glacier Camp

Het startpunt op Antarctica was Union Glacier Camp: de enige particuliere, seizoensgebonden camping in Ellsworth Land op Antarctica. Vanuit daar vertrok Renee met de Porsche richting de Zuidpool, een afstand van ongeveer 285 kilometer. Dezelfde route terug bracht het totaal aantal kilometers op 570. Tijdens de ontwikkeling is rekening gehouden met extreme temperaturen. De Polar Porsche kan rijden in temperaturen tussen -50 °C en +55 °C.

Russisch Ilyushin-vliegtuig

Vanuit Chili werd de 356A per Russisch Ilyushin-vliegtuig – een van de grootste vrachtvliegtuigen ter wereld – afgeleverd op Antarctica. Klaar voor het avontuur. Het is Renee Brinkerhoff gelukt om de beoogde afstand van 356 miles af te leggen. Toch bijzonder in dit extreme klimaat. Zonder rekening te houden met gevoelstemperatuur, schommelden de temperaturen rond de -17,78 ℃. Ook werden windstoten op het poolplateau gemeten van bijna 140 km/u. Het was dus koud. Hoe koud blijkt wel uit de foto van het luchtfilter in dit artikel. Compleet bevroren!

1 miljoen dollar

Het doel van dit internationale avontuur van Renee was om 1 miljoen dollar op te halen voor essentiële steun en financiering om kinderhandel over de hele wereld te bestrijden. Werkelijk alle administratieve en andere kosten van Valkyrie Gives – inclusief alle kosten voor fondsenwerving – worden betaald door Valkyrie Racing. 100 procent van elke dollar die door ‘Valkyrie Gives’ wordt opgehaald, gaat naar het goede doel. Een mooi initiatief dus, maar voor Renee ook een episch avontuur. Op het moment van schrijven is er al dik 556.000 dollar opgehaald.

De Porsche 356A uit 1956 van Brinkerhoff mag inmiddels even op krachten komen na meer dan 32.000 rallykilometers, gereden op zeven continenten waarvan de etappe op Antarctica zonder twijfel de meest extreme was.

Foto’s: Valkyrie Racing Facebook