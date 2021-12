Yaris GR Sport gaat nog beter door de bocht

Met de Yaris GR Sport kun je een beetje proeven aan de magie van de ‘echte’ GR Yaris.

De bedoeling van een sportief topmodel is dat mensen meer feeling krijgen met het model dat als basis dienst doet. Met name de Duitse merken hebben dit uitstekend begrepen en goed onder de knie. Mercedes verdient bijvoorbeed bakken met geld aan de AMG-uitvoeringen, maar ook aan de ‘180’-modellen met een AMG-sportpakket. En anders is daar de aftermarket waar je met imitatie-onderdelen jouw C220 CDI met 4 ton op de klok helemaal ‘C63-uitgevoerd’ kunt maken. Ondanks dat ze het nooit zullen toegeven, zijn de fabrikanten blij met de imitatie. Het betekent immers dat hun strategie werkt.

Bij de Japanse merken ging het altijd wat lastiger. Een Nissan GT-R-klant was niet eerst een Almera- en Primera-bestuurder. Bij Subaru was het verschil nog groter. De STI-modellen waren schreeuwerige rally-specials, terwijl de gewone Subaru’s gericht waren op senioren en caravan bezitters (vaak een combinatie van die twee, overigens).

Yaris GR Sport

Bij Toyota lijkt er ook een groot gat te zijn. Er is een GR Yaris. Dat is een rallyauto voor de straat met vierwielaandrijving en 257 pk. Cool, maar voor velen wellicht overkill voor een B-segment hatchback. Daarom is er nu ook een Toyota Yaris GR Sport. De positie van de letters GR (van Gazoo Racing) zijn van groot belang. Het is namelijk geen snellere GR Yaris, maar een iets sportievere gewone Yaris, boven de Sport Executive (die je in Nederland ook kunt krijgen).

Dat wil niet zeggen dat het geen leuke uitvoering is. De Yaris GR Sport is voorzien van dikke 18 inch lichtmetalen velgen, een zwart dak, de nodige GR-badges en een nieuwe kleur: Dynamic Grey. De grille is vervolgens optisch groter en voorzien van de nodige zwarte accenten. Het geeft de sportieve Yaris absoluut meer smoel. Aan de achterzijde is er ten slotte een diffusor met in dit geval één chromen uitlaatpijp. In het interieur zijn er de nodige sportieve accenten.

121 pk

Helaas heeft Toyota nog geen motor tussen de reguliere Yaris en de GR Yaris. Je kunt de Toyota Yaris GR Sport namelijk bestellen met twee aandrijflijnen. De eerste keuze is een 1.5 driecilinder met 121 pk en de tweede een 1.5 driecilinder Hybrid met een systeemvermogen van 116 pk. De versie zonder hybride is zo’n 50 kilogram lichter, de hybride is (uiteraard) een stukje zuiniger. Zijn er dan geen technische wijzigingen? Gelukkig wel! Het onderstel is namelijk op een groot aantal punten aangepast. Er zijn nieuwe schokdempers en stijvere veren.

De Yaris GR Sport komt in het tweede kwartaal van 2022 naar Europa. Of Nederland daaronder valt, is niet zeker. Gezien het feit dat de techniek hetzelfde is, lijkt het een kleine moeite om ‘m op de bestellijst te zetten.

