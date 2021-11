Dit is eigenlijk een Ford Mustang Mach-E

Met de Ford F-100 Eluminator brengt het merk heden en verleden samen. Dankzij de aandrijflijn van een Mustang Mach-E.

Een klassieker nieuw leven inblazen aan de hand van een elektrische aandrijflijn. Er zijn diverse specialisten die deze taak op zich nemen. Zo reden we onlangs nog de SLC van Monceau Automobiles. Ford doet het nu zelf met de onthulling van de F-100 Eluminator concept.

Ford past het principe van een krat-motor toe met een elektrische aandrijflijn. Klanten krijgen ook daadwerkelijk de kans om deze Ford Performance Parts Eluminator elektrische krat-motor te kopen. Het concept is toegepast op een F-100 uit 1978. Opeens heeft de pickup vierwielaandrijving dankzij elektrische motoren op de voor- en achteras. De aandrijflijn van de Mustang Mach-E GT Performance Edition in dit geval.

Het vermogen ligt op 486 pk en 860 Nm koppel. Ford Performance heeft het concept bedacht in samenwerking met MLe Racecars. De Ford F-100 Eluminator staat op een uniek chassis gemaakt door Roadster Shop. Verder is de lak, Avalanche Gray met Cerakote Copper accenten, het werk van Brand X Customs. Voor het interieur heeft het automerk aangeklopt bij JJR Fabrication, terwijl MDM Upholstery verantwoordelijk was voor het leder. Kortom, meerdere bedrijven hebben zich beziggehouden met dit project van Ford.

Voor 3.900 dollar kunnen klanten zelf de krat-motor aanschaffen. Vraag naar productnaam M-9000-MACH-E bij geautoriseerde Ford dealers of online via Ford Performance Parts. Met deze oplossing kunnen hobbyisten en bedrijven oude SUV’s, pickups en andere klassiekers ombouwen tot een elektrische auto. Ford heeft de klantenversie afgesteld op 285 pk en 429 Nm koppel. Er is goedkeuring voor het gebruik van deze aandrijflijn in de 50 staten van Amerika.