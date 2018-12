Niets is wat het lijkt bij deze Audi “RS6” van 35K euro’s

Je moet het maar durven.

Met enkele regelmaat krijgen we auto’s op de radar waarvan onze nekharen overeind gaan staan. Niet omdat ze nu zo dramatisch zijn – dit is soms wel het geval – maar omdat we gealarmeerd worden door allerlei opvallende kenmerken. De Audi “RS6” in kwestie behoort zonder meer tot deze categorie. De Avant zet namelijk alles op alles om gezien te worden als een extreme RS6, terwijl hij dat allerminst van zichzelf kan zeggen.

Eigenlijk begint het allemaal bij het exterieur van de “RS6”. Wat in werkelijkheid een A6 BiTDI is, wordt dankzij de uiterst brede en naar verluidt zeer zeldzame bodykit van Prior Design omgetoverd tot een waar slagschip. Flink uitgedikte wielkasten, een aansprekende voorbumper en een aangepaste achterbumper met een in het oog springende diffuser weten voldoende aandacht te trekken. Reken daarbij de set 21″ velgen van Motec en geen leek heeft door dat het in werkelijkheid om een doorsnee A6 gaat. Ironisch, want een leasegrijze RS6 zonder extra opsmuk is nu juist de perfecte subtiele gezinsauto.

Valt het origineel dan zo zwaar tegen? Niet helemaal. Onderhuids is het zoals gezegd een A6 BiTDI en dat is absoluut geen trage slee. Destijds was dit zelfs de krachtigste diesel die Audi in de A6 leverde. De BiTDI heeft een dubbelgeblazen drieliter V6, die volgens de verkoper 313 pk originele pk’s produceert. In combinatie met de quattro vierwielaandrijving en de achttrapsautomaat is het een fatsoenlijke wagen, maar voor de eigenaar was het duidelijk niet voldoende. Afgezien van de RS6-imiterende bodykit gaf hij de auto namelijk ook nog een V8-geluidsmodule om de achtcilinder in de latere RS6 na te bootsen. Daarbij heeft de auto het S-Line interieur en het Black Line-pakket.

Het grote voordeel van deze imitatie-RS6 is het verbruik; als het je niet kan deren dat het geen échte RS6 is, dan zit het wel snor met deze wagen. Volgens de verkoper loopt de auto namelijk 1 op 15, al is dat zéér discutabel. Desalniettemin zal hij toch een stuk minder peut verbruiken dan dat de RS6 dagelijks op dient te slobberen. Overigens is ook de prijs een aantal treden lager. Voor 34.995 euro kun je het apparaat op de kop tikken.