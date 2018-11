Koop deze ‘licht beschadigde’ BMW M3 voor 23K euro’s

Dit is je kans.

Eigenlijk willen we deze advertentie bestempelen als een ernstig geval van misleiding, maar dankzij de titel kunnen we dat niet doen. Bovenaan de pagina wordt immers netjes vermeld dat het hier om een schadeauto gaat. Echter, dankzij de geniepige volgorde van de foto’s lijkt het net alsof er niets aan de hand is met deze sneeuwwitte BMW M3. Dat is totdat je de kronkel aan de voorzijde van de auto ontdekt en verder kijkt dan de eerste foto.

Wanneer je bladert door de verzameling foto’s, bemerk je dat deze M3 er helemaal niet zo netjes uitziet als je aanvankelijk had verwacht. Eenmaal aangekomen bij de neus, is het overduidelijk dat deze machtige 3 Serie, waarvoor we een aankoopadvies hebben gemaakt, een flinke klapper heeft doorstaan. De voorschade is dusdanig dat zelfs de constructie die de motor behoort te beschermen er van langs heeft gekregen. Overigens is de airbag aan de bestuurderkant ontploft, dus die mag ook vervangen worden.

Dit is slechts het begin van de pret. Afgezien van het feit dat de voorkant van deze BMW M3 aardig naar de gallemiezen is, betreft het ook een auto met buitenlands kenteken. Wie overweegt de auto op de kop te tikken, moet dus rekenen op het nodige papierwerk om hem te importeren.

Is er dan helemaal geen lichtpuntje te bespeuren? Natuurlijk wel! Durf je voor 23.000 euro en de bijkomende kosten daadwerkelijk je slag te slaan, dan ligt er een boel pret voor je in het verschiet. De BMW M3 wordt namelijk aangedreven door een 421 pk sterke achtcilinder en is daarbij ook nog eens voorzien van een handgeschakelde versnellingsbak. De trappelende paarden kun je dus gezellig naar de achterwielen roeren.

Met dank aan @syncro51 voor de tip!